La calle Campanario de Bamio: inundación tras inundación

A principios de septiembre, Manuel González se quejó públicamente de la presencia de un gran charco de agua a las puertas de su casa, en una carretera de Bamio por la que discurre la Variante Espiritual, la ruta de peregrinación que atraviesa la comarca de O Salnés. En las fotos, posaba metido en un pequeño lago que cubría todo el ancho de la pista y que llegaba a las puertas de las vivienda del otro lado. Dos meses después, la escena se ha vuelto a repetir.

En los últimos días ha llovido mucho, de ahí que la carretera volviese a inundarse, debido a la insuficiente canalización de pluviales que hay en la zona, ya que una tubería muere en una finca y, al no encontrar salida el agua, va hacia la carretera. “En realidad, no hace falta que llueva mucho para que pase esto”, afirma González.

En los últimos días ha llovido mucho, de ahí que la carretera volviese a inundarse, debido a la insuficiente canalización de pluviales que hay en la zona, ya que una tubería muere en una finca y, al no encontrar salida el agua, va hacia la carretera. “En realidad, no hace falta que llueva mucho para que pase esto”, afirma González.

El hombre se queja de la lentitud del Ayuntamiento, pues apunta que después de denunciar su situación en los periódicos visitaron la zona un concejal y dos técnicos municipales. “Preguntaron a un vecino si él permitiría pasar unos tubos por una finca suya, y él dijo que sí. Entonces, los técnicos le dijeron que le mandarían un escrito para que lo firmase, para que quedase constancia escrita de la cesión, pero hace quince días hablé con el vecino y me dijo que no le habían mandado nada”, afirma González. “Así que llevamos dos meses y aquí no se ve solución”, añade.

Según Manuel González, las inundaciones actuales no solo son un incordio para su familia y los demás residentes en esa zona, sino también para los peregrinos de la Variante Espiritual y el conjunto de personas que circulan, a pie o en coche, por la pista, que pertenece a la calle Campanario.

Es más, advierte de que el agua ya está provocando daños en el asfalto, hasta el extremo de que hay un tramo que está vallado porque el pavimento se ha levantado. Por todo ello, González ha remitido un correo electrónico con fotos al alcalde rogándole que tome cartas en el asunto.