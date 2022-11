Un calendario que es un homenaje a los animales que murieron sin un hogar de adopción

La temática del calendario de este año es la música, y destacados intérpretes de Vilagarcía fueron retratados en compañía de perros o gatos en el estudio Zootógrafo, que está especializado en fotografía con animales.

Así, Perseguidor es la cara de enero; Pablo Somoza, la de febrero; Rosina Sobrido ilustra la página de marzo; Carlos Rey es la imagen de abril; Dani Barreiro, la de mayo; DJ Moe está en el mes de junio; Siete Setenta son los protagonistas de julio; la Escola municipal de música Bernardo del Río representa el mes de agosto; en septiembre, está Juan Carlos Cambas; en octubre, el mes lo presentan los integrantes de la Orquestra de Pulso e Púa Arousa; en noviembre es Elena Rodríguez; y el año lo cierra Joel Padín.

Los almanaques estarán a la venta en las clínicas veterinarias de Vilagarcía, al precio de siete euros, al igual que las agendas, que se venden también a siete euros. Además, podrán adquirirse en el refugio, o en los mercadillos de Navidad que la Protectora organiza el 3 y el 17 de diciembre en la confluencia de A Baldosa con Valentín Viqueira.

Para la Protectora, estas acciones solidarias y las ayudas económicas del Ayuntamiento son imprescindibles para mantener su actividad de cuidado de los animales abandonados.

La presidenta de la asociación animalista, Ángeles Cifuentes, explica que trataron de presentar el calendario el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, patrona de la música, pero que no fue posible por motivos técnicos.

Además, Cifuentes apunta que la asociación quedó formalmente constituida el 24 de noviembre de 1994, por lo que hoy jueves cumple 28 años.

El acto de presentación tuvo lugar en el Salón Nobre del Concello, con la presencia de la teniente de alcalde, Tania García, y un buen número de los músicos que participaron en la elaboración del almanaque.

En lo que respecta al mercadillo solidario, será este año bajo dos carpas en A Baldosa porque la plaza de A Peixería, que es donde se hacía habitualmente, está ocupado por los vendedores del mercado ambulante mientras no finalizan los trabajos de reurbanización de Arzobispo Lago.

Cómo evitar los abandonos de mascotas que fueron regaladas

En Navidad, son muchas las familias que piensan en regalar un animal de compañía. Sobre esto, Ángeles Cifuentes y sus compañeras de la Protectora presentes en la rueda de prensa, Ana Peña y Leticia Abad, hacen un llamamiento a las adopciones responsables, para evitar abandonos pasadas las fiestas. En este sentido, para reducir todo lo posible este riesgo, en la Protectora de Vilagarcía adoptan una serie de “filtros”. Así, hacen una serie de preguntas a los aspirantes para conocerles mejor, “y en caso de dudas realizamos unas visitas previas e incluso un pequeño seguimiento durante unos meses”.

Las voluntarias advierten de que jamás se debe regalar una mascota a una persona sin que esta la vea antes, “porque se trata de un regalo muy personal”. Por ello, defienden que el obsequio no debe ser un animal, sino acompañar a la persona a la que se quiere homenajear hasta el refugio, y allí dejar que sea ella la que escoja. Pero para las voluntarias, no basta con llegar al refugio y pedir la adopción de un perro o un gato solo por su aspecto.

“Entregamos los animales por afinidad de carácter y de estilo de vida”, explican. Por ejemplo, difícilmente permitirían que una persona de edad avanzada adoptase un cachorro de pocos meses. “Si vemos que no hay compatibilidad de caracteres aconsejamos que no se haga la adopción, y si hay una alta probabilidad de fracaso incluso nos podemos negar a ella”, advierten. Todas estas medidas persiguen evitar desengaños, que no solo suceden tras la Navidad, sino también después de cumpleaños o fines de curso.