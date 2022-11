Tres décadas sacando el centollo a pasear

Después de 30 años de actividad, la Cofradía do Centolo Larpeiro se ha convertido en una de las herramientas promocionales más importantes de cuantas dispone O Grove para dar a conocer su producto estrella , el centollo.

La Cofradía do Centolo Larpeiro tiene sus orígenes en un encuentro enogastronómico entre amigos acaecido en noviembre de 1992. Fue en 2010 cuando se constituyó oficialmente como cofradía gastronómica.

Se hizo, explica su presidente, con la finalidad de “realizar actividades de promoción, divulgación, exaltación y degustación del centollo de Galicia, en general, y del de O Grove, en particular”.

Y esto supone organizar cada año su Gran Capítulo y reunir, como sucederá el finde que viene , a unas 500 personas llegadas de toda España y Portugal.

Pero no solo eso, sino que promocionar el crustáceo supone también colaborar y/o participar con todo tipo de eventos, ya sean “gastronómicos, enogastronómicos o sociales, tanto nacionales como internacionales”.

Las jornadas de Emgrobes y el Concello

De ahí su participación activa en las jornadas gastronómicas del centollo que se llevan a cabo en la localidad meca, a instancias del Concello y la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Y de ahí, también, su presencia, este mismo año, en más de treinta eventos nacionales e internacionales.

Eso sin olvidar su presencia en actividades culturales, sociales y divulgativas “de nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones, promoviendo el encuentro entre las personas y los pueblos en un ambiente de armonía, y convivencia, fomentando las relaciones de amistad y camaradería”, reflexiona el propio Víctor Otero Prol.

De este modo, y con las actividades a desplegar desde el viernes, “también contribuimos de forma significativa a generar actividad económica en una época de temporada baja, haciendo que establecimientos que están cerrados abran cada último fin de semana de noviembre”.

Más de 2.000 "centoleiros"

Con 250 personas consideradas cofrades, tanto de España como del extranjero, y más de 2.000 que tienen expedido el título de “centoleiro” o “centoleira”, esta cofradía llega con más fuerza que nunca a este significativo aniversario.

Y además lo hace con un fuerte componente solidario, como integrante que es, en calidad de patrono, de la Fundación Amigos de Galicia, colaborando así “en la atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social, promoviendo su inserción en el mercado laboral y trabajando para lograr una sociedad más justa, culta y solidaria”.

Lo que quiere decir Víctor Otero, es que O Centolo Larpeiro es mucho más que fiesta y promoción turística, incidiendo en que colabora con Amigos de Galicia “para prestar especial atención a la infancia, personas mayores que viven solas y mujeres en situación de vulnerabilidad o que sufren la violencia machista”.

Una labor solidaria que, como hace con el centollo, esta cofradía se encarga de dar a conocer siempre que tiene ocasión.

Y lo hace, igualmente, en calidad de miembro activo del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), de la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Fecoes) y de la Federación de Cofradías Enogastronómicas de Galicia (Fecogal).

Participación que los miembros de la Cofradía do Centolo Larpeiro asumen afrontando todos los costes económicos que sean necesarios de forma particular, incluso cuando acuden durante todo el año a los eventos que se celebran a lo largo y ancho de la geografía española, “sin descuidar encuentros internacionales como los de Portugal, Francia, Italia y Grecia”.

Es por todo ello que, asume el propio Víctor Otero, la suya se ha convertido en “una de las cofradías gastronómicas de mayor prestigio, de ahí que en el Gran Capítulo que organizamos cada año participen en torno a cincuenta entidades con las que mantenemos lazos permanentes de amistad y colaboración”.

Entre ellas entidades gastronómicas “hermanadas” con la Cofradía do Centolo tales como Caballeros de la Orden del Sabadiego (Asturias), la Orden do Caldo Galego de Mourente, Orden de la Cigala de Marín y la Cofradía dos Viños Rias Baixas de Vilagarcía.

También bajo la carpa En ediciones como las de 2017, 2018 y 2019, el Gran Capítulo se organizó en O Corgo. Se hizo aprovechando la carpa institucional que antiguamente se instalaba con motivo de la Festa do Marisco, y que se dejaba montada para este tipo de eventos.

También la Confraría dos Gastrónomos do Algarve de Portugal, Confraría Gastronónica do Mar de Matosinhos, Cofradía de Amigos de las Fabes del Principado de Asturias y el Capítulo Serenísimo del Vino Albariño de Cambados.

Como “hermanas” son la Confraría do Presunto e a Cebola do Vale do Sousa –en Penafiel (Portugal)–, la Cofradía de la Anchoa de Cantabria, Cofradía del Colesterol Bueno (Avilés) y la Chaines des Routisseurs (Ourense).

A las que se suman la Confraría Enogastronómica os Sabores do Botareu (Agueda-Portugal), Cofradía de la Nécora de Cantabria y Cofradía de los Vinos de Cangas del Narcea.

Además de estar hermanada con colectivos sociales como la Asociación Histórica Guardia Civil, Hermandad Nacional Monárquica de España, la Internacional Police Association de Salamanca y el Regimiento de infantería Mecanizada Asturias 31 de Madrid.

Sin dejar de lado a la Confraría de Pescadores San Martiño de O Grove, Asociación Retógenes de Amigos de la Historia Militar (Navaleno-Soria), Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil de Madrid, Real Liga Naval Española y Brigada Galicia VII (Brilat) de Pontevedra.

De todo esto y mucho más se hablará en los diferentes actos promovidos al amparo del XXX Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro, que arrancan mañana con la recepción de participantes, entrega de acreditaciones y documentación en el hotel Norat, antes de “un picoteo fraternal de bienvenida con productos del mar y de la tierra de Galicia”; paso previo a la “III Ruta Centoleira”.

Ya el sábado habrá concentración de cofrades y entidades enogastronómicas en la plaza de O Corgo, donde comenzará el desfile cívico hasta la Casa da Cultura de Monte da Vila, sede del XXX Gran Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro y que incluye una recepción a cargo del alcalde antes del nombramiento de Damas y Caballeros, entre otros reconocimientos.

Tras un desfile cívico de regreso a O Corgo, los participantes se irán a almorzar a bodegas Condes de Albarei, completándose la jornada con la “III Ruta Centoleira”.

Ese almuerzo, por cierto, incluye un menú a base de centollo y centolla, camarones, ternera con guarnición y “tarta centoleira” de la casa.

Para el domingo se reserva una singladura por la ría desde el puerto de O Grove, realizando un tramo de la peregrinación marítimo-fluvial.

Se trata de la “VIII Travesía de la Hermandad Marinera de Tripulantes” de Centolo Larpeiro, con almuerzo a bordo a base de empanada gallega, mejillones, arroz de marisco, tarta de Santiago y bebidas, para regresar a puerto a media tarde.

Cada participante se llevará “un recuerdo personal especial de esta peregrinación por mar, además de los diplomas de grumete y de marinero correspondientes”.

Concurso de centollos vivos

Por cierto, que al hablar de la Cofradía do Centolo Larpeiro y de las jornadas gastronómicas del centollo de O Grove, hay que recordar que la flota de Arousa está llamada a participar en el tradicional concurso de crustáceo vivo del puerto meco.

Para ello, deberá descargar sus capturas en la lonja mañana, ya que será entonces, desde las 17.00 horas, cuando se premie a los ejemplares macho y hembra de más peso.

Es la cofradía de pescadores San Martiño la que convoca este certamen y anuncia que pueden participar todos los marineros que se dediquen de modo profesional a este recurso.

También resalta que el armador o pescador que presente el centollo o la centolla ganadores se llevará un diploma y 150 euros.

Se trata de una actividad más de las jornadas gastronómicas de exaltación del “rey de los mariscos”.

Las mismas en las que se incluye una puja solidaria de los dos ejemplares ganadores del concurso, destinándose todo lo recaudado a una organización sin ánimo de lucro.

Así lo comunica el patrón mayor en funciones, Antonio Manuel Otero Aguín, quien aprovecha para recordar que, como es habitual, la tarde del viernes será aprovechada para rendir homenaje a algún marinero cuya vida laboral estuviera dedicada a la pesca del centollo.

Esta vez el homenajeado es Carlos Alfonso Domínguez, que se convertirá así en uno de los grandes protagonistas de la jornada.