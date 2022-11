La cara y la cruz del Balneario de la playa Compostela

El mal estado del Balneairo de la playa Compostela y el libre acceso a su interior a consecuencia de una puerta rota ha generado quejas ciudadanas. Residentes del entorno advierten del “peligro” que entraña que cualquier persona, incluido niños, puedan entrar a un edificio municipal que arrastra un importante estado de deterioro desde hace años. Uno de ellos incluso se puso en contacto con la Alcaldía para comunicar la deficiencia y trasladar su malestar.

Algunos vecinos apuestan por tapiar el inmueble. El problema es que pernocta gente dentro de él. Son personas sin recursos que, según el Concello, “escogen ese edificio como resguardo”. Recalcan que el departamento de Servicios Sociales “trabaja desde hace tiempo” con ellas y que pese a que se tomarán “las medidas oportunas para salvaguardar la seguridad del edificio y de los viandantes, igualmente se seguirá trabajando para dar apoyo a situaciones personales difíciles”, garantizan fuentes municipales.

Desde la oposición

En la esfera política también han surgido quejas con respecto al Balneario. El portavoz de En Común-Esquerda Unida, Juan Fajardo, exige al Ayuntamiento una “solución definitiva” a la situación del edificio, “uno de los mejores y más significativos del patrimonio municipal” y que sin embargo “necesita de una intervención urgente para evitar un deterioro irreversible”.

Además del “nivel de abandono con que el gobierno de Vilagarcía gestiona este espacio”, al concejal de la oposición le preocupan especialmente las personas sin hogar que duermen en él. “Esta situación no se puede mantener por más tiempo y está siendo ignorada por el grupo de gobierno y por la concejala de Servicios Sociales, Tania García”, denuncia el edil.

En Común solicita a García Sanmartín que “en primer lugar, actúe para dar una solución habitacional digna para las personas que están ocupando el Balneario”.

“Del mismo modo que no se entiende el abandono de un edificio tan singular, tampoco so se entiende que la concejala conozca la situación en la que viven estas personas y no actúe”, espeta Fajardo.

Tras la “urgente medida” de proporcionar un techo a las personas que pernoctan en el edificio municipal, Vilagarcía en Común apuesta por que Ravella “dignifique el espacio, buscando una solución definitiva que lo recupere de forma y uso, rehabilitando el entorno y el inmueble, desarrollando una política ejemplarizante”.