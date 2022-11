Meaño presenta a improvisadas modelos haciendo de maniquí

Por un momento, en las tres ventanas del escaparate de la firma meañesa “Sensualtissé” los tradicionales e inertes maniquíes fueron sustituidos por mujeres de carne y hueso. Ellas, seis modelos no profesionales con edades de entre 25 y 50 años, aparcaron cualquier tipo de complejo para lucirse con naturalidad ante el público.

Por un momento, los transeúntes, al pasar, mudaban de la sorpresa a la curiosidad al toparse con la estampa. Algunos se acercaban al ver público apostado en el exterior de la tienda en la calle Ponte Dena.

La iniciativa partía de Cristina Rey, propietaria de la firma, en su apuesta por nuevas maneras de llegar al público, y hacerlo, además, desde el prisma del empoderamiento de la mujer.

Lo había puesto en escena ya a las puertas del pasado verano, con un desfile de moda interior que salía del establecimiento a la calle.

Y ayer se decantaba por un formato inédito. “Yo, que conozco bien este mundillo –explicaba Cristina Rey–, nunca vi esta fórmula en Galicia”.

En Barcelona

Lo concibió, agregaba, “a raíz de haber visto escaparates vivientes en Barcelona, de ropa al uso, pero no de lencería, y este es el paso que me he propuesto para mostrar la ropa íntima de mujer de una forma diferente y sin complejos”.

Pero es que, además, la propuesta iba más allá de los cuerpos, mostrando a la mujer real, tal y como es, escapando de estereotipos y clichés creados por el mundo de la moda sobre las pasarelas.

“El objetivo –explicaba Cristina Rey–, amén de mostrar la ropa, es contribuir a normalizar y reivindicar que todas las mujeres son perfectas, tengan la edad y la talla que tengan”.

No en vano, esta tienda se dedica exclusivamente a esta ropa, sin importar las tallas, incluso ofreciendo modelos diseñados para mujeres mastectomizadas.

A la par, la cita servía para que la tienda subiera al escaparate la colección de invierno. Y en ella, ayer tras el cristal, el rojo y el negro eran los colores más recurrentes, pensando en las fechas navideñas que se acercan. Conjuntos que iban de lo más sexi a lo más elegante, pasando por lo coqueto.

Así, entre las siete mujeres lucieron cerca de 70 conjuntos diferentes: boodys, corsetería, camisones, batas... Cada pose de modelo duraba en torno a un minuto, con tres al unísono haciendo presencia en sendos ventanales.

A partir de ahí se iban rotando con las demás participantes. Una vez de vuelta a probadores, tocaba cambiarse y, al cabo de un rato, volver a la cristalera con conjuntos diferentes.

Una ropa que, durante la tarde, el público pudo ver vestida en modelos reales, pero que a partir de hoy volverá a mostrarse ya en los maniquíes que, de nuevo, recuperarán el que es su espacio.

Al mismo tiempo, las modelos volverán a la cotidianidad de la vida real. Y lo harán teniendo en cuenta que, aún no buscando una alternativa laboral o profesional en la moda, a algunas que se habían estrenado con la tienda en el desfile del verano les llegaron algunas propuestas.

Tanto es así que alguna de estas mujeres ya participó como modelo en una gala de vestidos de novia en Vigo, y una llegó a desfilar en una pasarela de belleza.