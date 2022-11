Este fue el seguimiento de la huelga en el comercio del metal de Vilagarcía

La huelga convocada ayer en el comercio del metal registró un importante seguimiento en las principales empresas de recambios de automóvil de Vilagarcía, según los cálculos de CIG-O Salnés. Anxo Lúa, perteneciente a esta organización sindical, ejerció de piquete informativo y recorrió varias naves de la capital arousana, como las de Recambios Ochoa, Barreiro, Recalvi y Regueira. “Cerraron las cuatro sin que se registrase ningún problema”, asegura el sindicalista.

También echaron el cerrojo algunas ferreterías, como Sobrino, en la plaza de Galicia, si bien la mayoría de los pequeños negocios funcionaron con normalidad. “Es un sector en el que los establecimientos suelen tener pocos trabajadores, un máximo de cinco o seis, por lo que se crea una relación más estrecha con los jefes”, comenta Lúa, quien también se refiere a otros casos en los que existen “presiones de la patronal” para que los empleados no hagan huelga. “Ha llegado a haber incluso amenazas de despido”, lamenta.

Por el momento solamente fue una jornada de huelga que debido al “resultado satisfactorio” podría ampliarse a más días. “Lo de hoy [ayer] fue una llamada de atención, un mensaje a la patronal para que se siente a negociar el convenio. De lo contrario celebraremos asamblea de trabajadores para decidir más días de huelga”, advierte el representante de CIG en la comarca arousana.

Sueldos por debajo del SMI

El convenio en el comercio del metal está vencido desde 2019. “Se cobraban sueldos de miseria, de entre 850 y 900 euros mensuales que con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tuvieron que subir a esta cantidad [1.000 euros en 2022]”, explica Anxo Lúa.

No se caracteriza este sector por ser demasiado reivindicativo, pues no se recuerda una huelga en el gremio desde los años noventa. Por ello, las fuerzas sindicales no las tenían todas consigo a la hora de convocar un día de paro en toda la provincia, pero finalmente la medida ha tenido una buena acogida entre buena parte de los trabajadores. La manifestación en la zona norte de la provincia se centralizó en la ciudad del Lérez, en la Praza da Peregrina.

Lúa añade que los datos de Vilagarcía son muy representativos de O Salnés porque la ciudad aglutina aproximadamente el 90% de los suministros de toda la comarca.

La huelga se convocó para ferreterías, venta de material eléctrico, recambios de automóvil, vendedores de vehículos, ...