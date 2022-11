El Estado quiere cobrar al puerto deportivo de A Toxa

Entidades promotoras del puerto deportivo de la isla de A Toxa, tales como el Club Náutico La Toja, muestran su preocupación ante el cobro de una tasa que pretende ejecutar el Gobierno de España.

Preocupación que comparte la Consellería do Mar, donde a través del ente público Portos de Galicia ya se han reunido con los responsables del club náutico, tratando de encontrar alguna solución.

Indican en la Xunta que junto con la entidad náutico deportiva citada está “trabajando en la búsqueda de alternativas para sacar adelante la ampliación de las instalaciones portuarias”, toda vez que dicha ampliación “se encuentra actualmente paralizada a consecuencia del nuevo canon que el Estado pretende cobrar a las concesiones portuarias que ocupan superficies adscritas”.

Dicho de otro modo, que el Gobierno central quiere cobrar por terrenos ampliados en puertos que en su momento fueron transferidos a la Xunta, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y que, en consecuencia, ya abonan la correspondiente tasa a Portos por los servicios que reciben de este ente público.

Reforzar el abrigo de la dársena

En la reunión mantenida ayer en A Toxa, con presencia de la titular de Portos, Susana Lenguas, y la directiva del club náutico, se incidió en la importancia de las mejoras propuestas por la entidad deportiva, tales como el refuerzo del abrigo en la dársena a través de la dotación de un dique flotante que proteja la lámina de agua en la que se ampliarán las instalaciones.

Una ampliación, dicho sea de paso, en la que también está previsto habilitar nuevas plazas de amarre.

Fue al tramitar este expediente cuando “saltaron las primeras alarmas” sobre la pretensión de Costas en el sentido de imponer un canon sobre el suelo adscrito.

Transferidos en 1982

Y eso no es todo, sino que incluso “se ponen en entredicho los terrenos transferidos en 1982, por no constar el plano, aunque sí están expresamente referenciados en el expediente de transferencias”, advierte la Consellería do Mar.

Dicho lo cual, el departamento de Rosa Quintana advierte de que si se amplía el puerto deportivo conformaría, junto con el actual, una entidad única, por lo que carecería de sentido tener que pagar al Estado.

“Nueva interpretación de la normativa”

Lo que sucede es que el Gobierno de España hace una “nueva interpretación de la normativa” para así justificar que pueda cobrar un canon a las superficies adscritas a puertos transferidos en el año 1982. Y de hacerlo así supondría multiplicar las tasas que ya debe abonar al club, con los riesgos que eso entraña.

No hay que olvidar, y la Xunta no lo hace, que el club náutico ya abona la tasa correspondiente Portos de Galicia por los servicios recibidos, como se indicaba anteriormente. Y lo que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez es que, a mayores, deba pagar otra tasa al Estado.

A la espera de respuestas y, sobre todo, soluciones con las que desbloquearlo, el proyecto de ampliación del puerto “se paralizó temporalmente”.

De ahí que la Xunta se comprometa a seguir trabajando “en la defensa de su viabilidad económica, la cual se ve comprometida con la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica”.