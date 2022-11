Querían más ciudad y el resultado ha sido un desastre.

En una cafetería se encuentran seis hombres ya de edad avanzada, sobre la mesa unas copas de vino y muchas fotos antiguas de Vilagarcía de Arousa.

Cada foto muestra edificios monumentales de piedra que ya no existen, por ser demolidos, para dar paso a edificaciones de altura a base de ladrillos y chapa de piedra.

Las fotos son comentadas y notamos la nostalgia de esos hombres, hacia esos monumentos patrimoniales que ya no existen. Vilagarcía pudo ser una ciudad monumental de muchos estilos, pero el deslumbramiento que producían las pesetas y euros, no dejaron ver el desastre y mutilación que padecía nuestro patrimonio arquitectónico y ahora ya no se puede retroceder.

La identidad de nuestra ciudad ha sido degollada por la falta de respeto, hasta el mar fue desterrado.

El progreso urbanístico ha degradado la ciudad, los diversos gobiernos locales tampoco fueron capaces de evitar esa destrucción, al contrario, se alegraban por los ingresos obtenidos y disfrutaban viendo edificios en construcción, pues generaban empleo.

Nunca se habló de la conservación patrimonial, para proteger la memoria e identidad colectiva de la que actualmente todos se lamentan.

Lo único que prevalecía era la renovación moderna, destruyendo la identidad de la ciudad, esa arquitectura que nos hacía saber quienes fuimos. Hoy la ciudad, ya no tiene una identidad que nos transmite esa memoria de lo que fuimos.

Vilagarcía es hoy una ciudad blanqueada.

Ramiro Sampedro es un vecino de Carril residente en Países Bajos.