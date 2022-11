¿Quién fue enterrado en el sepulcro de la finca del nuevo albergue de Carril?

El nuevo albergue de peregrinos de Carril cuenta en su finca trasera con un sepulcro en el que se enterró en su día Andrés Fernández, un adinerado vecino del pueblo que poseía esa parcela y que falleció sin descendencia. Pero no sin testamento, que el susodicho firmó un 29 de mayo de 1847 en su casa de Carril con Juan Patiño, Mateo Ferreyrós, Manuel Sieyra, José Manuel López, Cecilio Coucelo, Miguel Coucelo y Diego Coucelo como testigos.

Hoy en día los terrenos son municipales, pero en el siglo XIX pertenecían a Andrés Fernández, quien dejó muy claro en sus últimas voluntades que quería construir una escuela en las dependencias que más tarde ocupó la casa de la cultura.

Su padre era natural de Ribeira y su madre de Carril, ambos fallecidos. Fernández se casó con Manuela de Porto y Noguerol (también fallecida), sin que tuviesen hijos. Él no se encontraba muy bien de salud: “Desde hace algunos años me hallo imposibilitado de la pierna izquierda, que la mayor parte del tiempo me tiene postrado en cama”, declara en el testamento.

Andrés Fernández recalca en el documento que no heredó de sus padres “ninguna fortuna” y que quiere “dotar perpetuamente [a Carril] de una escuela con 400 ducados y un facultativo que sea médico cirujano con 600”.

El horario de la escuela

Incluso establece el horario de funcionamiento del colegio: de 8.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.30 horas en invierno y de 7.00 a 11.30 y de 15.00 a 18.00 en verano, entendiéndose como tal “del 15 de abril al 15 de septiembre”.

Apostaba el carrilexo por una educación gratuita: “No se puede cobrar a los niños del pueblo de todas clases ni de Trabanca Sardiñeira, no siendo a los hijos de los empleados que no sean naturales del mismo”.

En su legado también quedó la creación de “una escuela de niñas” con importe de 5 reales diarios.

En cuanto al dinero en efectivo que tenía en casa, había 55.000 reales.

Ya en 1925, cuando Carril llevaba doce años unido al Ayuntamiento de Vilagarcía hubo un intento de recuperar la independencia y para eso se utilizó sin éxito la Fundación Andrés García como argumento.

A día de hoy ya no hay una escuela ni tampoco se amplió la casa de cultura, sino que a pocos metros del sepulcro de Fernández se erige un albergue de peregrinos que espera ponerse en funcionamiento.