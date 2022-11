Cuando Cambados tenía más almas que Vilagarcía

El municipio de Cambados consta en la actualidad de cinco parroquias, pero llegó a tener 15. Esta es una de las curiosidades que se expusieron anoche en la Casa da Calzada, donde se celebró una de las dos charlas-coloquio que el Ayuntamiento organizó con motivo del Día Internacional del Patrimonio. En la otra, la profesora Maribel Iglesias presentó una ruta por los “cruceiros” históricos de la localidad, y anteriormente el arqueólogo Antonio Castro había guiado una visita por la excavación de la escalinata de Fefiñáns.

El Día Internacional del Patrimonio se conmemora el 16 de noviembre, pero el concejal responsable de esta área en Cambados, Xurxo Charlín, postergó para ayer viernes las actividades. Una de ellas fue una conferencia en la que se repasó la génesis de los ayuntamientos del partido judicial cambadés en el primer tercio del siglo XIX, cuando la administración española se recompuso de la invasión napoleónica. Fue el 29 de agosto de 1835 cuando se definió el primer mapa municipal.

Nueve municipios, pero distintos a los actuales

En ese momento eran nueve los ayuntamientos del partido judicial cambadés: el propio Cambados, O Grove, Carril, Vilagarcía, Lois, Meis, Meaño, Sanxenxo y A Illa. No obstante, la relación no era definitiva, y durante los seis años siguientes se recibieron propuestas de vecinos y entidades, que en algunos casos fueron atendidas hasta llegar a la configuración de 1841, cuando se produjeron algunos de los últimos cambios del siglo XIX.

Cambados era entonces el municipio más poblado de la comarca. El nuevo ayuntamiento era el resultado de fusionar las tres villas históricas de Fefiñáns, Cambados y San Tomé, y sumaba 1.545 vecinos (los varones que ejercían como cabeza de familia) y 5.682 “almas” (la totalidad de los residentes).

Localidades rurales como Lois o Meis tenían más habitantes que O Grove o A Illa

Vilagarcía tenía entonces 4.784 “almas”; Lois, 3.458; Sanxenxo, 4.595; Meis, 2.915; Meaño, 2.740; Carril, 2.421; O Grove, 1.684; y A Illa, únicamente 836.

En ese primer momento, además de las parroquias actuales, pertenecían a Cambados varios territorios de Vilanova, como Caleiro, Tremoedo, András y la propia localidad vilanovesa, así como Sisán, que actualmente pertenece a Ribadumia.

La recompensa al "patriotismo" de Vilanova

La primera modificación se produce en diciembre de 1836, cuando se suprime el Ayuntamiento de A Illa, al entender la comisión que un pueblo de menos de 200 cabezas de familia y compuesto en su mayoría por “marineros y vecinos poco instruidos para entenderse en negocios de municipalidades” no podía constituir una corporación. A cambio, Vilanova pasaba a ser municipio independiente (y A Illa parroquia suya), por sus “servicios patrióticos” y su antigüedad. En esa misma fecha, las parroquias de Ribadumia y Barrantes se incorporan a Cambados.

En los meses siguientes se producirían más movimientos, aunque algunos de ellos fueron desestimados. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta la petición de 16 vecinos de Castrelo de ser reubicados en Meaño, pues en aquella época todavía no existía el puente de As Estacas y era para ellos un engorro cruzar el río Umia en barca para llegar al centro de Cambados.

En cambio, sí prosperó la solicitud de los residentes en San Miguel de Deiro de pertenecer a Vilanova en vez de a Cambados, tras alegar que el camino que tenían hacia esta última población era “muy húmedo e incómodo”.

El mapa ya casi definitivo de la comarca data del 27 de julio de 1841, cuando desaparece el Ayuntamiento de Lois y en su lugar se constituye el de Ribadumia, que abarcará todas las parroquias situadas del lado sur del río Umia, incluidas las de Barrantes y Sisán, que hasta entonces habían pertenecido a Cambados.

Ya durante el siglo XX se produjeron las modificaciones más recientes, como la fusión en 1913 de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán (que tenía ayuntamiento desde finales del siglo pasado), o la segregación de A Illa de Vilanova en 1997.