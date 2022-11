El "mejor albergue de Galicia" necesita quien lo amueble

A principios de julio la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, visitaban las obras del albergue de peregrinos de Carril, que debían estar finalizadas el día 31. Cuatro meses después, sendos dirigentes socialistas regresaron al reformado edificio (anteriormente estructura de una inacabada casa de cultura) para contemplar el alojamiento ya terminado de la mano de su arquitecto, Iago Fernández, también artífice de la premiada escuela infantil de Vilaxoán.

Pero para que empiece a funcionar, el albergue necesita mobiliario; de ahí que Varela aprovechase la visita para solicitar públicamente a la Xunta que se encargue de ello: “Espero un poco de generosidad por su parte y que no escatime en equiparlo con muebles y decoración acorde a este edificio. Esperamos no tener que estar negociando ni regateando”.

Al ser preguntado por la disposición del Gobierno gallego, el regidor consideró oportuno que la presidenta de la Diputación fuese la primera persona en visitar las instalaciones una vez remozadas ya que fue la institución provincial la que financió con 600.000 euros las obras (con cargo al Plan Concellos). “Ahora la Xunta nos tiene que decir lo que va a poner, que no nos vengan con que solo una lavadora y que el resto lo ponga el Ayuntamiento”, manifestó el primer edil.

Elogios

Como suele ser habitual, tanto Varela como Silva se deshicieron en elogios mutuos a sus respectivas gestiones. La presidenta provincial también tuvo palabras para la concejala de Urbanismo, Paola María, “una mujer con las ideas claras, con conocimientos, que está haciendo cosas que pasarán a la historia”. El alcalde recogió el guante y se mostró orgulloso de su equipo. En ese momento estaba acompañado de Paola María, Tania García y José María González. El concejal de Turismo, Álvaro Carou, no pudo asistir por encontrarse de viaje con la Mancomunidade do Salnés en Logroño.

Paisaje único

Tras recorrer las tres plantas del albergue, Carmela Silva declaró que desde la gran cristalera del bajocubierta se aprecia “un paisaje único”, con la isla de Cortegada como epicentro. “Es el albergue más hermoso de Galicia, con unas vistas inigualables”, ensalzó la presidenta, quien felicitó al gobierno local por su decisión de “recuperar una edificación abandonada a la que anteriores gobiernos no fueron capaces de darles un uso”.

Destacó la importancia del albergue de peregrinos para “dinamizar Carril”. “Estoy segura de que cuando esté en funcionamiento se van a asentar muchos más servicios en Carril, este lugar tan hermoso”.

No se olvidó Silva de resaltar el trabajo del arquitecto, Iago Fernández, por haber diseñado un albergue “de quinta generación” que no solo busca la estética sino también crear interiores “con calidez” para acoger a las personas. “Da la impresión de que entramos en un espacio inacabado pero no es así. Iago visitó muchos albergues y cogió lo mejor de cada uno para crear el mejor albergue que hay en Galicia”, enfatizó la dirigente.

Dieciocho literas

La edificación cuenta con tres plantas. La baja se presenta como una zona diáfana para lavandería y guardabicis. Las escaleras de acceso al primer piso son de hormigón pulido y las paredes dejan el ladrillo al aire, si bien pintado de gris, combinado con el pavimento. Las luminarias cuentan con detector de presencia para un mayor ahorro energético.

En la primera planta se disponen dos habitaciones íntegramente de madera con seis camas cada una, además de los aseos y las duchas y una terraza en la que se colocarán unas jardineras con parra virgen que aportará sombra y una impresionante amalgama de colores sobre todo en otoño. En la última planta también hay un cuarto para seis peregrinos, baños, zona de desayunos y un balcón.