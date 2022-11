El Sergas deriva a niños de A Illa pendientes de revisiones al centro de salud de Vilanova

La ausencia de un pediatra diario desde hace dos años en A Illa, sumado a los problemas que ha generado la pandemia del coronavirus, ha motivado que un buen número de niños no hayan pasado todavía las revisiones sobre su evolución que se les deben realizar para el calendario de vacunas. Alguno de esos niños acumula muchos meses de retraso, motivo por el cual, la gerencia del área sanitaria de O Salnés ha tratado de buscar un parche que pueda ayudar a paliar esta situación. Ese parche ha sido derivar a todos estos niños al centro de salud de Vilanova, tal y como se le está comunicando a los padres después de que muchos de ellos presentasen hojas de reclamación ante la Consellería de Sanidade. La medida se viene aplicando desde hace tres meses aproximadamente, pero el número de citas pendientes es tal que todavía queda mucho para que se puedan poner al día.

Esos controles rutinarios solo se estaban haciendo a los más pequeños y en el Hospital de O Salnés, los niños de seis años acumulan retrasos desde hace meses, como explicaba ayer una madre indignada con el Sergas ya que “llevo aguardando desde el mes de mayo la cita de los seis años y todavía no me han llamado” . En este caso, la madre llamó en el mes de agosto, pero la respuesta con la que se encontró fue que “tenían previsto abrir esas listas en el mes de septiembre, pero ya me dijeron directamente que mi hijo no iba a estar entre los que iban a llamar”. Lo cierto, insiste esta madre, es que “hay familias en A Illa que hace muchos meses que no ven a un pediatra y no es porque no quieran o no hayan tenido la necesidad, es porque para cuando te dan cita, o ya no la necesitas o has acudido con el pequeño a Urgencias”.

Las derivaciones a Vilanova son solo para este tipo de controles rutinarios, ya que el resto de citas siguen dándose para el servicio de pediatría en Cambados y por las tardes. El problema en este caso es que ese servicio no está activo toda la semana, sino que funciona una o dos veces a la semana, por lo que las citas para los pequeños “suelen tardar demasiado”. No en vano, el servicio de pediatría de Cambados no solo atiende a A Illa y la villa del albariño, sino que también recibe niños de Meis y Ribadumia, e incluso, de Meaño y O Grove en alguna ocasión.

La situación de pediatría es algo que se viene denunciando en A Illa desde hace mucho tiempo y que el propio alcalde del municipio puso ayer de manifiesto, asegurando que “quieren cargarse la sanidad pública en A Illa, tanto por la ausencia de pediatera, tratando de centralizar todo en Cambados, como por la ausencia de sustitutos cuando algún médico de atención primaria se va de vacaciones o de baja”.

La situación en la que se encuentra el centro de salud ha llegado hasta el extremo que, el pasado año, se celebró una manifestación a las puertas del centro de salud, organizada por el BNG, pero en la que participaron un buen número de vecinos, entre ellos, el propio alcalde socialista.