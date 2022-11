Quejas por la ubicación de un parque infantil en el lugar de Saradelo

No siempre llueve a gusto de todos. La decisión del Concello de Vilanova de instalar un parque infantil en lugar de Saradelo, en Corón, ha provocado un intenso malestar en la propietaria de la vivienda más próxima, que está dispuesta a denunciar al consistorio por lo que considera un “auténtico perjuicio”. La mujer, María Osorio, asegura que el Concello, sin consultarlo con ella, ha instalado el parque infantil pegado a su casa. Esta situación le produce muchas molestias, especialmente a su madre, aquejada de una grave enfermedad, ya que “tenemos que soportar gritos a todas horas en los fines de semana, balonazos en la fachada y demás molestias que no tenían que ocurrir si hubiesen sido algo más previsores en el Concello”. La afectada ha llegado a dirigirse a integrantes del grupo de gobierno, ya que “el alcalde no quiso recibirme, y todos me han dicho que no se iba a cambiar, por lo que estoy estudiando la posibilidad de denunciarlos debido al importante perjuicio que me están causando”.

Desde el Concello se explicaba ayer que el parque infantil se ha instalado en unos terrenos que adquirió la administración municipal recientemente para dotar de equipamientos la zona de Saradelo. Aseguran que se consultó con los vecinos qué tipo de obra se podía realizar allí, y la solicitud mayoritaria fue la de un parque infantil, por eso se llevó a cabo esta actuación. El parque se encuentra perfectamente acondicionado y cuenta con una valla para evitar que pelotas u otros objetos acaben impactando contra la vivienda de la denunciante y fue construido hace tan solo quince días.