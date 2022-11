¿Es bueno el Black Friday para el pequeño comercio?

En las calles de O Salnés apenas hay ambiente de “Black Friday”, a pesar de que esta fiesta del consumismo importada de Estados Unidos hace unos años se celebra dentro de menos de semana y media. “Ni el Consorcio de Comercio ni las asociaciones locales vamos a organizar campaña alguna (de “Black Friday”), aunque después cada comerciante puede hacer en su negocio lo que estime oportuno, es una decisión particular”, advierte el presidente del Consorcio, el cambadés Amancio Gondar.

El “Black Friday” penetró con fuerza en los hábitos de consumo españoles a mediados de la década pasada, pero nunca fue mucho del gusto del pequeño comercio. Todo apunta a que este año aún serán menos las tiendas que se animen a ofrecer descuentos. Para el presidente de la organización de autónomos UPTA, el vilagarciano Eduardo Abad, la razón es que, “el sector está pasando por una tortura económica”, y que los márgenes de beneficios hoy en día se han estrechado tanto que los comerciantes no pueden permitirse el lujo de vender con ofertas cuando ni siquiera ha empezado la Navidad.

“Salimos de la crisis económica del COVID y nos metimos de lleno en una crisis económica de consumo”, sostiene Abad. Por ello, añade el presidente de UPTA, “los comerciantes lo están jugando todo a una sola carta, que es la Navidad, y ahí es donde van a poner toda la carne en el asador”.

Además, Eduardo Abad cuestiona el “Black Friday”, pues entiende que tiene efectos perniciosos sobre los comercios más vulnerables, y que es, además, una moda ajena a la cultura española. “El Black Friday es un modelo de consumo estadounidense, que se celebra para estimular el consumo después del día de Acción de Gracias, que es una fiesta que no existe en España”. En consecuencia, el presidente de los autonómos lamenta, “que hayamos introducido en nuestra cultura agendas que no pertenecen a ella”.

Es más, Eduardo Abad sostiene que las multinacionales y las grandes tiendas web sí harán promociones de “Black Friday”, y hace un llamamiento a los consumidores para que impere la “sensatez”. “Comprar en los pequeños negocios de nuestros vecinos es bueno, porque esos pequeños negocios son los que hacen que las calles de nuestros pueblos tengan vida y sean habitables”. “¿Qué es mejor? ¿Que nuestro dinero termine en un fondo de inversión o que circule en la economía local?”, concluye.

La Navidad

Si las asociaciones eluden el “Black Friday”, no harán lo mismo con la campaña de Navidad. Amancio Gondar anuncia que el Consorcio hará este año, “un esfuerzo especial”, para intentar salvar un ejercicio que está siendo dramático para muchos comerciantes debido al incremento de los costes (por ejemplo, la electricidad), y la disminución del consumo. Y aún así, Gondar no es demasiado optimista. “Viendo como está la situación ahora mismo, no tengo esperanzas de que sea una Navidad de mucho consumo”, advirtió.

Mientras, Rocío Louzán, que es la presidenta de la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, plantea que, “nosotros nunca hicimos nada por el Black Friday, y no vamos a empezar ahora”. De hecho, considera que esta campaña, “perjudica más de lo que beneficia al pequeño comercio por la proximidad con la Navidad”.

Eso sí, no descarta que haya establecimientos que sí ofrezcan descuentos a título particular, pero cree que si los hay, “harán el Black Friday un día y punto”.

Sobre la Navidad, anunció que la campaña de Zona Aberta, “será especial, pero no vamos a hacer un gasto extraordinario”.