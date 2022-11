Durán: "Los socialistas quieren contaminar la ría de Arousa"

Un día después de que el PP presentase una PNL en el Parlamento Gallego para exigir a Costas que permita la remodelación de la red de alcantarillado entre Vilanova y la EDAR de Tragove, la red colapsó y vertió al mar una gran cantidad de aguas fecales. El motivo no fue otro que la gran cantidad de lluvia que cayó durante la noche de ayer, cuando llegaron a registrarse en la estación que Meteogalicia posee en As Sinas, 30 litros por metro cuadrado. Esas intensas precipitaciones provocaron que los bombeos no diesen abasto en la impulsión y acabasen vertiendo sobre la playa.

El vertido se registró en una de las zonas de trabajo habituales de la Cofradía de Vilanova de Arousa, poniendo en riesgo la producción. No es la primera vez que ocurre, ya que hace tan solo unos meses ocurrió exactamente lo mismo, pero en las inmediaciones de Rego de Alcalde. Lo ocurrido ha llenado de indignación al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que no dudó en cargar abiertamente contra el Partido Socialista, al que responsabiliza del mismo por haber paralizado Costas del Estado la remodelación de la red de alcantarillado. Durán acusa a los socialistas de “querer contaminar la ría de Arousa porque es lo que le gusta al Ministerio de Transición Ecológica, que ha paralizado una obra muy importante para el saneamiento y la mejora de las aguas en las que faenan los mariscadores y con la que trabajan depuradoras y cocederos”. El regidor se lamentaba ayer de que “esto va a pasar prácticamente a diario en cuanto empiece a llover, porque las tuberías no son capaces de mover tanta cantidad, y acaba rebosando por las alcantarillas, va a ser una auténtica desgracia, y solo hay un responsable, el Partido Socialista y todos sus directivos, que se callan la boca ante lo que saben que es un verdadero atentado ecológico”. El vilanovés volvió a recordar ayer el proyecto que existe para mejorar la red de alcantarillado y que ha paralizado Costas del Estado en Madrid, porque en Pontevedra informaron favorablemente. “Iban a hacer un tanque de tormentas para que se pudiese acumular el agua en él, instalar bombeos más potentes y colocar una tubería nueva entre Vilanova y la EDAR de Tragove, pero se ve que los socialistas prefieren que sigan los vertidos”. El alcalde vilanovés se ha destacado en las últimas semanas por señalar directamente al Gobierno del Estado y al Partido Socialista como responsable de la paralización de las obras a acometer en la red de alcantarillado, unas obras que tendrían un coste superior al millón de euros y que financia la Xunta. En un primer momento, Costas de Pontevedra dio su autorización a que se acometiese la obra, pero en Madrid se cambió de decisión y se denegó el permiso. Esto ha provocado una gran preocupación en el sector-mar industria, por los vertidos que se registran a la ría, y en el partido Popular, que ha iniciado una serie de iniciativas tanto en el Parlamento del Estado como en el gallego para que se cambie el criterio.