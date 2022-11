Reclaman el encendido del semáforo de A Pantrigueira para evitar accidentes

Uno de los puntos negros más importantes del municipio de Vilanova se encuentra en la PO-307 a su paso por A Pantrigueira. En ese punto se encuentra un cruce en el que se registraron accidentes muy graves, lo que llevó a regularizarlo por semáforo. Sin embargo, desde hace aproximadamente dos semanas, los semáforos permanecen totalmente apagados, una situación que no entienden ni los vecinos de A Pantrigueira, a donde se dirige uno de los cruces, ni de San Roque do Monte, a donde se dirige el otro.

El apagado de los semáforos se ha convertido en un auténtico riesgo para los conductores que pretenden incorporarse a la PO-307 desde cualquiera de los dos cruces, o para aquellos motocultores que quieren cruzar de un lado a otro de la carretera, ya que se encuentran con vehículos circulando por el vial que conduce a A Illa a gran velocidad. A ello se suma que la visibilidad desde alguno de los cruces no es la mejor, bien por vehículos estacionados en el arcén, bien por edificaciones, lo que complica todavía más la situación.

Varios han sido los usuarios que se han dirigido al Concello para reclamar que se active de nuevo el semáforo pero, hasta el momento, no han recibido respuesta, más allá de comentarios bienintencionados pero sin que se hayan llegado a cumplir. Temen que, si se extiende demasiado en el tiempo el apagado de los semáforos se registre un accidente grave, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. No entienden quien ha sido el responsable de tomar la decisión de apagar los semáforos ya que “cualquier vecino de Vilanova sabe que en ese punto se han registrado accidentes muy graves, por lo que no tiene sentido que, desde el Concello o desde cualquier otra institución se haya tomado esa medida”.

Además, insisten en que ya no es verano, cuando los semáforos provocaban enormes colas para entrar o salir de A Illa de Arousa, por lo que deberían encontrarse activos y funcionando para regular las entradas y salidas en los dos lugares de Vilanova. La PO-307, donde se sitúan los semáforos es el vial que une la rotonda de Cardalda con el puente de A Illa, un vial por el que pasan más de 4.000 vehículos diarios.