Asombro y miedo en las entrañas de la montaña

En realidad no la descubrió él, pero casi, ya que muy pocos saben de la existencia de esta caverna. Y muchos menos son los que conocen su ubicación. Es Luis Miguel Pazos Barreira, un operador de drones que regenta una conocida joyería de Vilagarcía y encuentra en los vídeos y la fotografía una de sus grandes pasiones.

Con la firma Vídeos Luismi ha divulgado numerosos y llamativos trabajos, sobre todo centrados en Vilagarcía, que cobran cada vez más protagonismo en las redes sociales

Sobre todo el vídeo a vista de dron del paseo de Carril y, más recientemente, el que se centra en “uno de los secretos mejor guardados” de la localidad vilagarciana, como es la impresionante cueva existente en Monte Xiabre.

Como se explicaba hace unos días, es una espectacular galería subterránea que se desconoce hasta dónde llega e inicialmente formada por las corrientes de agua existentes en el subsuelo y procedentes de los abundantes manantiales existentes en este monte, compartido por los Ayuntamientos de Vilagarcía, Catoira y Caldas de Reis.

Guillán, A Torre y Berdón

Dicen algunos vecinos de Guillán, Berdón y A Torre, muy cerca del lugar en el que se encuentra la entrada al túnel, que es una vieja mina de agua que fue reformada y/o reforzada por el hombre.

Sugieren que fue hace alrededor de doscientos años cuando se construyeron algunas paredes, bóvedas y dinteles con ladrillo y piedras reforzadas con zahorra y hormigón –dependiendo de la época en la que se actuara– para asegurar algunos tramos de las galerías y evitar desprendimientos.

El acueducto del Pazo da Golpelleira

Y añaden los lugareños que esas cuevas –ya que en realidad no es una sola– se utilizaron para abastecer de agua a los moradores y animales del otrora señorial Pazo da Golpelleira.

De ahí, también, la existencia de canalizaciones esculpidas en piedra existentes aún en la superficie, y que no son más que los restos de un viejo acueducto que fue saqueado a lo largo de los años.

Esas galerías, completamente secas en muchos tramos –y más con ausencia de lluvias–, llegaron a utilizarse durante y después de la guerra a modo de refugio, apuntan los propios vecinos y el autor del vídeo que muestra sus entrañas.

Grabación no exenta de riesgos que lleva a Luis Miguel Pazos Barreira a reconocer que adentrarse en los húmedos y oscuros túneles de Xiabre fue tan emocionante como peligroso.

“Te cuesta respirar”

“Hay zonas en las que notas que falta el oxígeno y te cuesta respirar, y hay otras en las que avanzas con mucho respeto y cierto miedo a lo desconocido, ya que no sabes qué puedes esperarte”, reflexiona.

Al igual que le impresionaron tanto la presencia de murciélagos como la existencia de numerosas y largas raíces que cuelgan de las paredes y el techo y por cuyas puntas gotea el agua.

Cuando se refiere a ello indica que, acompañado de un amigo, recorrió la caverna ayudado de potentes focos, y aún así la visibilidad no era del todo buena.

Al igual que reconoce las dudas que los asaltaron cuando, sorprendentemente, se toparon mantas extendidas en el suelo, prueba evidente d que alguien se refugió allí, a pesar de lo difícil y arriesgado que resulta alcanzar un punto tan profundo de la caverna.

Las mantas del interior

“Justo a la entrada del túnel hay restos que indican claramente que alguien se refugió allí, y eso no llama tanto la atención porque puede deberse a múltiples motivos; lo sorprendente es ver las mantas tan adentro, cuando apenas se puede respirar y las condiciones son extremas”, sugiere Luis Miguel Pazos Barreira.

“Cuando vimos aquello incluso pensamos que pudo haber sido el refugio de un conocido delincuente que se había estado ocultando en los montes gallegos”, añade el autor del vídeo.

De ahí el miedo que llegaron a sentir en algunos tramos de la caverna, y que llega a hacerse evidente en los comentarios de los protagonistas de esta grabación que se escuchan en la misma”.

Ubicación “secreta”

Son, como se indicaba hace días, algo más de ocho minutos de sorprendente grabación que han despertado la curiosidad de numerosos vilagarcianos, deseosos de conocer la ubicación exacta de la cueva para poder visitarla y, si procede, adentrarse en ella,

Pero Luis Miguel Pazos Barreira y su compañero de aventura prefieren guardar el secreto y se niegan a indicar dónde se encuentra.

“Yo mismo estuve varias veces al lado, a escasos metros de la entrada, y no fui capaz de encontrar la cueva, ya que se accede desde un agujero cubierto de maleza”, manifiesta el operador de drones y joyero.

Mantener el encanto

“Preferimos no decir nada para que no se rompa el encanto de este lugar y evitar que aquello se masifique; pero también porque somos conscientes de que puede ser un riesgo enorme para cualquiera, sobre todo si no se toman las precauciones necesarias”, sentencia el cámara vilagarciano.

Su deseo ahora es hacer algo parecido en un túnel tanto o más misterioso que la cueva de Xiabre, como es el que, según cuentan los más viejos del lugar, avanza, no se sabe bien por dónde, desde el Monte Lobeira (Vilanova) hacia el convento de Vista Alegre, en el centro de Vilagarcía.