“Todos sabemos cuando somos alcohólicos, que no lo queramos admitir es otra historia”

Como cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin alcohol. Una fecha que pone en valor la necesidad de ayudar a las muchas personas que pelean contra los efectos de su adicción a diario. Una de ellas es Gabriela Pisciotti, una vilagarciana nacida en Argentina que tiene muy claro que su guerra es una batalla diaria que se afronta mejor con un buen ejército de solidaridad y empatía.

– Hoy se celebra el Día Mundial sin alcohol. ¿Qué significado tiene para usted un día así?

– No sabía la razón del 15 de noviembre. Vi que lo decretó la Organización Mundial de la Salud para concienciar a los jóvenes, algo muy difícil de llevar a cabo por otra parte.

– ¿Tan mal lo ve?

– El alcohol está demasiado normalizado. Yo llegué a España y no bebía, pero una vez aquí me pareció muy lindo lo de las tapas y salir de un bar a otro. En Argentina no es así. Luego, durante muchos años no necesité el alcohol después de coquetear con él. Volví en 2015 a beber de nuevo y se convirtió en enfermedad. He hablado con unos psiquiatras y no quisiera estar en los zapatos de padres de adolescentes de ahora, con el alcohol, el juego, la adicción de a las redes sociales... El alcohol mueve mucho dinero y a nadie le interesa realmente sacar de circulación las bebidas alcohólicas. Está todo muy normalizado y muy accesible.

"No estaba en un buen momento, tenía una gran depresión, empecé poco a poco y sin darme cuenta crucé una línea"

– ¿Se atreve a dar alguna sugerencia a modo de solución?

– Concienciar desde la represión es difícil porque todo lo prohibido atrae más. Me acuerdo que hace unos años había una organización que se metía en las concentraciones de jóvenes. Es innegable que siempre hay gente que se va a colocar con algo. Una de las cosas que hacía esa organización es que tenían un laboratorio para ver la composición de las drogas que los chavales consumían y de esa forma tenían conocimiento de lo que se estaban metiendo en el cuerpo. Eso en Galicia se dejó de hacer porque se lo tomaron algunos de los que mandan como una apología al consumo y era al revés. Y además estaban teniendo éxito. Sigue habiendo muertos por comas etílicos y drogas veterinarias. Habría que darle más importancia a la educación y a las experiencias y al conocimiento de lo que beben o con lo que se drogan. Con 13 y 14 años ya empiezan a coquetear con el alcohol con las secuelas que eso tiene y las posibilidades de ser adictos. El control de la familia, que se cree que el niño es feliz si le das todo, es otro tema a tratar. Le ponen a los hijos todo demasiado fácil todo y ponerle límite a los hijos no es dejarlos de querer.

– En su caso, ¿cómo empezó su relación con la bebida?

– Empecé a verlo como una cosa divertida. Los dos primeros años coquetee nada más y luego lo dejé sin problema, luego recaí. Desde hace 4 años estoy en abstinencia y aprendí cosas como que no se debe tener alcohol en casa y que hay que alejarse de lugares donde se consume. Después de esos dos años lo dejé, pero por falta de información, 10 años después volví al vino cuando ya tenía más de 50 años. No estaba en un buen momento, tenía una gran depresión, empecé poco a poco y sin darme cuenta crucé una línea. La que diferencia de cuando bebemos por placer y cuando pasamos a depender de esa bebida. Tenía un ansia desesperada por seguir bebiendo y lo hacía una y otra vez por calmar esa dependencia. Incluso tuve un par de accidentes que me pudieron costar la vida. No conducía, pero tuve caídas muy fuertes y en una de ellas quedé con la cara desfigurada. Me pasaba y decía que lo iba a dejar y siempre seguía bebiendo. De ahí la importancia de las terapias de grupo y de las asociaciones como Areva. Es muy importante el compartir el proceso de recuperación con personas que han pasado lo mismo.

“Hay mucha gente alcohólica que solo lo sospecha”

– ¿Cómo es el día a día de una persona como usted que huye de la pesadilla del alcohol?

– El alcoholismo es una enfermedad y no podemos tomar una copa de alcohol más. Una de las cosas por las cuales no he recaído es por el miedo a lo que me va a pasar. El recuerdo me ayuda. Por ejemplo, sé donde me caí cuando me quedó la cara desfigurada. Cuando paso por allí veo que el óxido de la mancha de sangre aún perdura después de cuatro años.

– Se entiende que las crisis existirán en forma de tentaciones.

– Los momentos de crisis existen, pero las terapias nos enseñan a afrontar y gestionar las crisis de otra manera que no sea escondiéndote detrás de la botella. Nos dan un montón de herramientas. Uno coge la que le conviene en función de la personalidad. Hay un denominador común en el alcohólico, pero somos personas individuales. En esos momentos de crisis antes lo que buscábamos era beber para estar ausente, pero cuando vuelve está el problema y tú estás hecha un trapo. A mí me han agarrado crisis en el supermercado de salir corriendo. Nos recomiendan no pasar por el pasillo de las bebidas. Yo incluso durante más de un año no pasé por A Baldosa. No es un estado de alerta permanente porque así no se puede vivir, pero siempre hay que estar atento para superar las crisis y gestionarlas.

– Los estigmas sociales a veces no ayudan en esta batalla.

– Por lo general se asocia el alcohólico con el hecho de estar tirado en un parque y no siempre es así. Hay mucha gente que es alcohólica que solo lo sospecha. La pregunta es si puede pasar el fin de semana sin consumir. Ahí es cuando tienes que ponerte en alerta. Igual no son grandes cantidades, ¿pero si le faltase cómo se comportaría?. Lo difícil es gestionar las culpas de hacerle daño a la familia, hay que pedir perdón y todo lleva su tiempo porque es una enfermedad crónica.

“Los adictos somos los peores mentirosos”

– ¿Cuánto tiempo estuvo sumida en esa autodestrucción?

– Sumida unos cuatro años. Hasta que dije basta. Mi marido me trajo un folleto informativo de Areva de una de las muchas carpas que hacemos de información. Como sabía que cuanto más insistía más me iba a cerrar, me los fue dejando en la mesa de la cocina o en los libros a la espera que yo misma me decidiese a hacerlo. Y cuando me di cuenta que había perdido la dignidad, cansada de mentir, esconderme y beber a escondidas, me lancé. Los adictos somos los peores mentirosos. Llegué a Areva y es diferente como la afrontas. Recuperé el placer de hacer cosas como pintar y a estar preparada para afrontar los obstáculos que van surgiendo. La vida sigue siendo difícil sin alcohol, pero ahora tienes otras armas para hacerle frente.

– ¿Cuándo se dio cuenta que había tocado fondo y tenía que dar un cambio a su vida?

– Fue un proceso. Yo sabía que era alcohólica. Es más todos lo sabemos, que no lo queramos admitir es otra historia. Llamé a Areva cuando me vi preparada, pero me costó tomar la decisión aunque cuando las tomo las tomo de verdad. Quería dejar de beber y ahí estaba el quid de la cuestión. Cuando consideré que estaba preparada entré en Areva y trato de no faltar a ninguna terapia. Se pierde el hilo si no vas. Tengo compañeros excelentes que nos ayudamos en época de crisis. Somos una piña. Muchos han dejado la terapia después de la pandemia y no ha sido beneficioso.

– ¿Qué le diría a esas personas que no se deciden a pedir ayuda para salir del alcohol?

– Si sospechan que tienen un problema con el alcohol, porque lo sabemos, que empiecen a informarse y que recurran a su médico de cabecera al principio y a partir de ahí buscar una solución. Si tienen el valor para pedir ayuda que lo hagan. Que vean que es una enfermedad, que se informen y que acudan a cualquier asociación porque en grupo es mucho más fácil que solo.