Recuperar la ilusión por el cine

Vilagarcía siempre presumió de su indiscutible pasión por el cine. Décadas después de su desaparición, el Fantasio o los minicines siguen en la memoria colectiva. Por ello, la apertura de las siete salas de la TIR se convirtió en un fenómeno social, ya que muchos estrenos llegaban al mismo tiempo a las pantallas de la capital arousana que a Madrid.

Era esa magia del séptimo arte que convertía la cartelera semanal en un acontecimiento social de primera magnitud y atraía público que llegaba no solo de la comarca sino procedente de localidades más lejanas de la provincia.

Pero llegó la pandemia y el Cine, sí en mayúsculas, sufrió la peor de las embestidas de la cultura. Las salas siguen a día de hoy vacías y ni siquiera una gran producción consigue animar a los espectadores que prefieren las plataformas y las películas a la carta frente a ese concepto social de la gran pantalla.

Urge una solución para que el cine recobre el relevante sitio que le corresponde en la ciudad, porque no se trata de defender intereses de una empresa privada sino de proteger un templo de la cultura que corre serio riesgo de desaparecer, como tantas otras causas.

Apoyar el regreso del espectador a las salas de cine debería estar en la mente de partidos, asociaciones, colectivos culturales y entidades a las que nadie puede discutir la pasión que sienten por el séptimo arte, pues los organizadores del Curtas también deberían dar un paso adelante.

La fascinación de las salas es la clave. No es lo mismo ver Espartaco o El Jedi en una pantalla gigante que en las 50 o 55 pulgadas de un televisor de casa; no es lo mismo el sonido dolby envolvente en una butaca que en el sofá del salón; no es lo mismo sentir la angustia del público en una película de terror que estar solo cuando los pájaros invaden hasta el último rincón de tu intimidad o cuando La Cabina estremece el alma.

El cine es otra dimensión pues también permite compartir, cuando al levantarte de la butaca se comparten sensaciones, reflexiones e impresiones del desconocido que acudió con la misma intención de disfrutar en una lluviosa tarde de domingo o cuando la oferta de la Semana de Cine.

Urge echar la vista atrás y recuperar las buenas costumbres, ahora que ya el miedo mayor ha pasado y que todos los espacios públicos han recuperado el bullicio de antes de la pandemia, con bares a rebosar, verbenas multitudinarias, discotecas abarrotadas y llenos en centros comerciales.

Porque las salas de cine son exactamente igual de seguras.

No se trata de apostar por una actividad empresarial sino de defender un servicio que está al borde del precipicio, simplemente porque reciben el mismo tratamiento que una tienda de alimentación o un comercio textil. Y no es en absoluto igual. Apoyar la cultura pasa siempre por brindar apoyo institucional tanto económico como en otros soportes.

En absoluto es discutible que el Arosa, el club de ajedrez, el equipo de gimnasia rítmica o el grupo de natación o de piragüismo reciban una ayuda todos los años. Incluso tampoco que alguien cree una Fundación para promover la vida saludable.

Lo único que se pide es amplitud de miras para que la Cultura no pierda una de las patas fundamentales. El séptimo arte se merece una nueva oportunidad, sobre todo en Vilagarcía. De ilusión también se vive.