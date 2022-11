Sin pediatra de guardia presencial en el Hospital de O Salnés

El sistema sanitario público continúa tambaleándose en la comarca de O Salnés donde los problemas de personal no solo afectan a los centros de salud y a los puntos de atención continuada (PAC), sino que ahora han alcanzado también al sistema de urgencias del Hospital de O Salnés, y en especial, a un servicio tan delicado como es el de pediatría, que atiende casos graves de niños que acceden por la puerta de urgencias como partos. Tanto en la noche del pasado viernes como en una parte de ayer, no hubo ningún pediatra en las dependencias de Ande, ya que el único que estaba de guardia lo hacía desde su casa por decisión del Sergas.

Esa decisión se tomó porque el profesional ya había estado trabajando en urgencias el turno anterior y tenía otras 24 horas de turno durante el fin de semana y no puede realizar trabajo presencial si no tiene unas horas de descanso, motivo por el cual lo enviaron para su casa, pendiente del teléfono en caso de ser necesario. El regimen de guardias draconiano se justifica en “necesidades del servicio” y, pese a ello, no se ha conseguido garantizar la presencia de un pediatra en el recinto de Ande durante toda la noche del viernes.

Esta circunstancia es tan solo una muestra de las pésimas condiciones laborales que tienen que soportar los médicos en las urgencias del Hospital de O Salnés, y en especial, los pediatras, que acostumbran a sufrir un exceso de guardias brutal, trabajando entre 250 y 300 horas mensuales, algo que los sindicatos como Prosagap vienen denunciando desde hace mucho tiempo sin que desde la gerencia se haya buscado una solución. Otras denuncias realizadas por los sindicatos son los contratos mes a mes, sin dar una estabilidad laboral, guardias de 24 horas cada dos días o no se hacen las 36 horas de descanso semanal que se deben realizar.

Mientras en el Hospital de O Salnés tan solo hace guarida un pediatra en urgencias, atendiendo al mismo tiempo planta y partos, en Pontevedra la situación es muy diferente, ya que lo habitual es que se encuentren dos pediatras y un residente de guardia como mínimo.

Pese a que se han planteado soluciones para que no ocurra esta discriminación y que se garantice un apoyo a los pediatras que están de guardia, la respuesta que se encuentran siempre es que se está estudiando. Mientras el pediatra de guardia tiene que hacer frente a situaciones complicadas en solitario. Situaciones complicadas son las que suelen atender, ya que los pequeños, cuando acceden al interior de las urgencias de O Salnés son atendidos por un médico de adultos que solo recurre al pediatra en condiciones de riesgo. Al mismo tiempo, deben atender los partos y, en caso de que se registre algún traslado hospitalario a Pontevedra o Santiago, deben acompañar al paciente, quedando descubierto el servicio en el Hospital de O Salnés.

Entre las propuestas planteadas por los sindicatos se llegó a ofrecer que pediatras de Pontevedra reforzasen el servicio mientras los de O Salnés acudirían a Pontevedra a hacer consultas para eliminar la lista de espera, pero no acabó siendo aceptado. También hay un importante malestar entre los profesionales por los contratos que se están ofreciendo, sin ningún tipo de estabilidad y sin que se consoliden las plazas de los pediatras que están en situación de interinidad.