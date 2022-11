O médico arousán que se decidíu a coidar da pel de África

Víctor Dios Guillán é un médico da Illa de Arousa que leva afincado en Valencia cerca de tres anos. Un tempo no que as experiencias levárono desde convivir cos primeiros brotes do COVID e o agotamento máis extremo dos equipos médicos, mesmo a ter a oportunidade de desprazarse a África para formar parte dun equipo de traballo que fai realidade o proxecto Dermalawi.

Foi o 6 de outubro cando o doutor arousán puxo os seus pés no continente africano para sentirse partícipe de algo que desexaba e do que afirma que “sen dúbida tratarei de voltar a África e seguir formando parte deste proxecto. Doume a posibilidade de compartir coñecemento e levarme unha formación persoal e profesional que me levou a coñecer a persoas moi válidas. A única diferencia é que nós temos nado en lugares nos que temos unhas posibilidades que alí non teñen”.

O seu coñecimento do traballo de Dermalawi chegou a través doutros compañeiros médicos. “Souben que é unha rede de traballadores sanitarios que van alí cada certo tempo para axudar a crear unha estrutura sanitaria que lles faga ser autosuficientes. Encantoume a idea, porque ademáis coincidía con colaboracións dermatolóxicas, que é a miña especialidade, e non dubidei en facer a entrevista”.

Encantoume a idea, porque ademáis coincidía con colaboracións dermatolóxicas, que é a miña especialidade Víctor Dios - Médico da Illa de Arousa

Unha vez aceptado como parte do equipo de traballo, no seu cuarto e derradeiro ano da especialidade no Hospital Arnau de Vilanova na capital valenciana, Víctor Dios partíu cara Malawi convencido de que ía vivir unha experiencia única. “É unha cultura distinta, lugar, tempo… Todo é diferente. Nunca antes estivera en África e sempre causa impacto, pero a verdade é que estiven encantado alí. A xente é moi hospitalaria, amable, respectuosa… Iso si, desde que chegamos non paramos de traballar. Apenas tes tempo para pararte a pensar que son uns días incribles e, cando te das de conta, xa tes que coller o avión para voltar”.

A rutina de cada día arrincaba desde ben cedo. Un traballo de sol a sol que se vía aliviado por unha vocación a proba de bomba. “Eramos un equipo de 12 personas. Alí todos os días ás 6.30 da mañá estabamos en pé Logo do almorzo, enchíanse as camionetas con todo o necesario e iamos ao lugar onde habería a consulta”.

Toda unha laboura de equipo que non deixaba nada ó azar. “Hai unha rede moi grande de persoas locais que fan posible todo o traballo que facemos alí. Hai condutores, persoal de enfermería, sanitarios, tradutores… Alí tiñamos un almacén con medicación. Enchiamos as maletas para ir aos lugares nos que pasabamos consulta e atendiamos durante todo o día. Parabamos un anaco para comer un tupper que levamos desde o noso campamento base e voltabas xa coa posta do sol a descansar o que se podía”, sinala.

Ademáis do trato directo coa patoloxía dermatolóxica en cuestión, o traballo de documentación e seguemento era outra das labouras nas que o médico de 30 anos da Illa empregaba o seu tempo. Engade a este respecto Dios Guillán que “alí trabállase distinto a como o facemos nós. As patoloxías son semellantes, pero hai outras que solo ves alí. Con todo, foi unha aprendizaxe brutal a moitos niveis. Quedei encantado e marabillado da zona, da xente e do fácil que se me fixo traballar alí. Non sentín cansazo nen agobio. Foi un disfrute e alí hai xente moi válida”.

Tamén lle tocou tratar con patoloxías que tiñan unha solución moi sinxela. “Atopámonos con enfermidades da pel por unha carencia de vitaminas ou por malnutrición. Simplemente variando a forma de cociñar o millo xa era unha solución para ter esa vitamina. Fixemos xornadas de como facer o proceso, sobre todo con mulleres, porque alí quen tira para adiante con todo o que é a vida dunha familia son as mulleres. Aparte de facer formación sanitaria, tamén se fixo educación poboacional. Traballamos co chichewa, o idioma deles, e poñiamos cartaces na consulta para que souberan recoñecer diferentes pautas”, suliñou.

Lévome de Malawi que non teñen a sorte que temos nós, pero en hospitalidade, riqueza cultural e no saber compartir teñen uns principios moi importantes dos que temos moito que aprender Víctor Dios - Médico da Illa de Arousa

O pasado 31 de outubro Víctor Dios voltou do continente africano cunha maleta chea de vivencias, riquezas persoais e formacións humanas das que non se aprenden en ninguna facultade. Tamén coa convicción de querer voltar a poñer da súa parte en favor de mellora da calidade de vida cun continente como mestre de valores alonxados de calquera tipo de cliché: “Trátase dunha poboación moi digna, cun potencial moi grande a nivel humanitario e unha educación incrible. Lévome de Malawi que non teñen a sorte que temos nós, pero en hospitalidade, riqueza cultural e no saber compartir teñen uns principios moi importantes dos que temos moito que aprender”.