Malestar entre las familias usuarias del catering del comedor del CEIP Coirón-Dena

Existe malestar entre familias usuarias del comedor escolar municipal en el CEIP de Coirón por el deficiente servicio del catering que ha comenzado a servirse este curso con el cambio de empresa habido. Y así se trasladó al Concello de Meaño, que es quien regenta este servicio. De este hecho se hace eco de manera pública la formación Meaño Independiente (MI), que además agradece a los cuidadores municipales del servicio que informaran a las familias de las deficiencias halladas. Por esta razón, MI ha registrado ya una moción para el pleno de finales de mes, con el objeto de instar al concello a revisar el contrato del comedor con la empresa adjudicataria.

“Entendemos que en un servicio tan sensible –explica la formación independiente– no debe primar solo el precio del menú”, en relación a ser el único criterio con que se adjudicaba el concurso. Ya tras la concesión, en el pleno de septiembre –tal y como se incide en la moción– el portavoz independiente alertaba sobre los problemas que podían derivarse al suscribir un acuerdo con una firma que concurría “con una rebaja de precio (un 15% sobre el importe de las bases) en un momento de subida de precios en el que nos encontramos, y pedimos un seguimiento del servicio así como de los menús ofrecidos”. Aspérez Montes advertía de que “la rebaja conllevaría una pérdida de calidad en los menús, con el riesgo que ello puede suponer para la salud de los escolares”.

Este malestar se ha traducido ya en algunos abandonos del servicio, mientras que otras se han interesado por la posibilidad de recurrir como alternativa al comedor del CEIP As Covas para sus hijos, comedor éste que ha echado a andar esta misma semana y donde el servicio de catering corre de manos de la firma Grupo Arelas. Fuera precisamente esta firma la que precisamente venía de tener el comedor de Coirón en los últimos años. Por lo de pronto, el acceso al CEIP de As Covas que, en su caso, regenta el ANPA A Toxa, no es posible acoger a más alumnos, por cuanto el aforo de la instalación está al completo, con las 28 prácticamente llenas a diario.