Contos para lembrar a maxia da ría de Arousa

O vilanovés Carlos Fontán levaba anos gardando nun caixón un conto que acostumaba a contarlle o seu pai cando era una rapaz. Un conto que el reescribira para o seu propio sobriño e seguir así mantendo viva unha lenda das Rías Baixas, evitando a súa desaparición, como ten ocorrido con moitas outras lendas que existiron por estas terras.

Sen embargo, ese escrito caíu nas mans dunha amiga asturiana de Fontán, Chelo Suárez, que consoicente de que unha historia como esta non podía regresar a un escuro caixón, decidiu pór en contacto a Fontán con Fátima Rey.

Tras unha pandemia que pecha de novo o caixón, e querendo facer xustiza á maxia e ás raíces da terra, logo de corrixir, ilustrar, traducir e mimar a historia de “Xoán e a Bruxa de Pedra”, onte, grazas a Eirene Editorial, o libro viu a luz para que todo aquel que queira mergullarse nunha historia da Ría de Arousa que non adoita ser moi coñecida e, por ese motivo, debe ser compartida coas novas xeracións de cativos para que poidan coñecer cales eran as historias que se lles contaban aos seus antergos á beira da lareira.

Así, a intención e proceder a presentar o libro en tres localizacións moi determinadas. Tres presentacións en tres das localidades da ría, achegarán a Xoán e aos seus amigos aos cativos e adultos que queiran disfrutar dunha hora de maxia e lenda, disfrutando da historia a través do contacontos do dragón “Chispiñas”, que chega voando para levarnos nas súas ás polas aventuras duns nenos valentes que viaxan a través da historia e coñecen a castrexos, xigantes e fadas. E tamén a porcos voadores e unha malvada bruxa que tenta sairse coa súa.

A primeira cita foi na Igrexa da Pastoriza de Vilanovaonte. Pola tarde, a presentación trasladouse ao Centro Comercial Arousa e hoxe será ás 12.00 horas, cando o equipo do conto, se achegue á sala de presentación de Exposalnés, no Paseo da Calzada de Cambados. Unha serie de citas destinadas a recuperar unha das lendas que poboaban a comarca do Salnés hai xa moitas décadas.