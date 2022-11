Los mecos no se rinden

Aunque la gerencia del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés anunció el jueves que han sido cubiertas seis de las siete plazas de Medicina de Familia en el centro de salud de O Grove, y que se ha recuperado el servicio de pediatría, los grovenses decidieron seguir adelante con sus medidas de presión.

De ahí que ayer, convocados por SOS Sanidade Pública, se plantaran en Santiago para escenificar su enfado ante la sede de la Xunta, reivindicando no solo el servicio de pediatría, sino “una sanidad pública digna”.

Un centenar de personas, entre las que había tanto niños como adultos, desplegaron pancartas denunciando la situación que atraviesa el edificio médico de Monte da Vila.

Representantes políticos

Entre ellos se encontraban representantes políticos como José Antonio Otero González, de Esquerda Unida (EU), y el médico y concejal socialista Javier Caneda.

Durante la protesta se dio lectura a un manifiesto en el que se denuncia “un trato inhumano” hacia los niños, ya que “se les niega la atención de un profesional que realice las revisiones pediátricas, no existe la prevención de enfermedades, no se detectan precozmente anomalías congénitas o adquiridas, y no se minimizan los riesgos para la salud”.

Los manifestantes también quisieron alertar de que “se elimina el acceso a las especialidades médicas porque la Atención Primaria a los menores fue suprimida”.

Médicos de guardia

Para añadir que “el PAC no cuenta con médicos de guardia, obligándonos a llevar a nuestros niños al Hospital Provincial, donde, en un servicio colapsado de pacientes de todos los pueblos sin atención primaria, las familias tienen que esperar hasta siete horas en condiciones que no son dignas”.

Por contra, el Sergas replica que “se han cubierto seis de las siete plazas de Medicina Familiar y Comunitaria” en el centro de salud de Monte da Vila, donde desde el miércoles también se ofrece la cobertura de atención pediátrica a través de una doctora “procedente de otro centro de salud que atiende en horario matinal, con apoyo adicional de los demás médicos de este centro”.