Sin material, medicamentos ni ordenador: Así reabrió sus puertas el centro médico de Vilaxoán

Después de dos años y medio cerrado, el consultorio de Vilaxoán recuperó ayer su actividad. Pero lo hizo a medio gas, ya que las instalaciones no estaban lo suficientemente preparadas para la atención de los pacientes. El ordenador de la enfermera se trasladó el día anterior y no funcionaba (por tanto no pudo acceder a la historia clínica de los usuarios, teniendo que anotar todo en papel), la medicación estaba caducada y, en resumidas cuentas, todo estaba manga por hombro.

Salvo las obras de adaptación ejecutadas por el Concello de Vilagarcía para establecer dos circuitos diferenciados (que en estos momentos no sirven de nada puesto que ya no es necesario aplicar el protocolo COVID), el centro médico estaba como en marzo de 2020, cuando echó el cerrojo. La médico y la enfermera se encontraron con los medicamentos caducados y todo desordenado. “El martes vinimos de motu proprio a ver cómo estaba todo y tuvimos que avisar para que vinieran a reparar las humedades del almacén”, comenta la enfermera. Ella misma tuvo ayer que encargarse de tareas de almacenaje y orden, y el trabajo que realmente le correspondía, el sanitario, lo desempeñó otro profesional que reforzó la plantilla excepcionalmente. Los pacientes fueron llegando en esta primera jornada a cuentagotas. Algunos de los que se incorporaron al cupo de Margarita Fraga durante su estancia provisional en San Roque no viven en Vilaxoán y ya no les compensa continuar con esta médico con motivo del desplazamiento. Es el caso de Gloria Corteiro Lago, una vecina de 75 años de la avenida Juan Carlos I que ayer acudió a Rafael Pazos a vacunarse de la gripe. “Vine en taxi porque no sabía dónde estaba el consultorio”, comenta acompañada de su marido. “Me llamaron de San Roque para avisarme de que la consulta era aquí”, añade. Una situación distinta es la de Suso López Barreiro, un vecino de Vilaxoán que ayer fue a conocer los resultados de una analítica y se congratula –como tantos habitantes del sur de Vilagarcía– de que la doctora Fraga vuelva a consultar en el pueblo (ocupa la plaza desde 1998 salvo el paréntesis de San Roque). “Estoy contento con ella. Lo que he notado es que hoy hubo menos gente de la que había antes del cierre”, expresa el paciente. Dos semanas de espera La propia Margarita Fraga reconoce que la espera media en atención primaria en Vilagarcía es de dos semanas, por tanto los enfermos citados para ayer ya habían pedido la vez hace tiempo y algunos la anularon, como una mujer de Rubiáns. Antes del cierre en 2020, Fraga calcula que tenía un cupo aproximado de entre 1.000 y 1.100 pacientes, una cifra que se ha incrementado a los 1.500 desde que empezó a consultar en San Roque porque la demanda allí es mucho mayor. Pese a los cambios de médico que se esperan con la reapertura, la facultativa espera incrementar las cartillas que tenía con anterioridad al cese de actividad en Rafael Pazos. En este sentido, la asociación vecinal ya se ha comprometido a iniciar una campaña para aumentar las tarjetas sanitarias. Necesitan un PSX La plantilla del consultorio cuenta con una médico y una enfermera. “Lo ideal sería también un administrativo pero no sé si lo tienen previsto. La cita telefónica seguirá siendo la misma y no sé cómo voy a hacer para dejar las bajas porque a Vilagarcía no voy todos los días”, indica la galena.