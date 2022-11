Cando a avoa ou a nai de Mari Carmen Resúa ían mariscar, esta actividade era vista como, “un traballo de pobres”. “Era onde se metían as mulleres e a xente que non tiña ningún outro recurso”, lembra a presidenta en funcións da agrupación de mariscadoras a pé de Cambados. Hoxe, a percepción social do traballo do marisqueo mudou radicalmente. “A xente xa o ve como un traballo como outro calquera. Nós, na agrupación, temos socias con carreiras universitarias”. E tamén deixou de ser un reduto feminino. Hai 23 anos, cando Mari Carmen Resúa entrou na Confraría, había só dous homes entre máis de 200 mulleres; hoxe, os varóns xa son 17.

O Club FARO celebra mañá xoves unha mesa coloquio en Cambados, titulada “Mulleres Salgadas (feminismo no mar)”, que conta co patrocinio da Deputación de Pontevedra. A actividade será presentada pola presidenta provincial, Carmela Silva, e intervirán a propia Mari Carmen Resúa; a presidenta da asociación Mulleres Salgadas, Dolores Gómez; e a presidenta en funcións da Confraría de Vilanova, María José Vales. A conferencia celébrase no salón de plenos do Concello, ás 19.00 horas, e a entrada é libre ata completar o aforo de medio cento de persoas.

Na actividade, as poñentes abordarán o relevante papel das mulleres no sector do mar, no que aínda perviven estereotipos machistas e teitos de cristal, como asegurou María José Vales, unha das pouquísimas mulleres que chegou a patroa maior en Galicia. Mari Carmen Resúa, pola súa parte, falará da súa experiencia vital e do marisqueo.

“Non había domingos”

Filla e neta de mariscadoras, a cambadesa lembra que a actividade extractiva era completamente distinta nos tempos de súa nai. Nese momento, non existía regulación algunha sobre os bancos de marisco, e a xente baixaba á praia cando quería. Apañaba o que podía, e non se tiñan en conta as tallas. Foi así ao longo e ancho da costa galega ata ben entrados os anos 90. “Daquela non había nin sábados nin domingos, a xente ía á seca calquera día, e a veces ata ían pola mañá e pola tarde”, lembra Resúa.

A presidenta das mariscadoras apunta que, “quizais daquela se gañasen algo máis de cartos que agora”, gracias a esa barra libre nas praias (se ben é certo que o marisco entón ía moito máis barato que na actualidade), pero lembra que era unha actividade sen respaldo social ningún.

“Hoxe temos unha Seguridade Social, cotizamos para a xubilación... Deso non había nada no tempo de miña nai”, advirte.

Mari Carmen Resúa incorporouse tardiamente ao marisqueo, aos corenta anos. Despois de traballar en depuradoras, en cocedeiros, na hostalaría, de emigrar a Suiza... entrou na entón incipiente agrupación de Cambados. E lembra que os comezos foron moi duros. “Ao principio pasámolo mal porque case non gañabamos nin para o seguro”. Sen embargo, tiveron fe, e a aposta terminaría saíndo ben. Hoxe, de feito, Mari Carmen Resúa é contundente cando afirma que, “mariscar é duro, pero eu non o cambiaría por ningún outro traballo”. A liberdade horaria e a falta de ataduras son o que máis lle gusta do seu oficio.

De feito, foi ela quen convenceu á súa filla de que pedise tamén unha praza na agrupación e pasados os anos tamén entrou o seu fillo. “Para min, o orgullo máis grande é traballar cos meus dous fillos”.