A catástrofe do “Prestige” é algo que nunca se vai esquecer na Illa durante xeracións. Durante varias semanas, os mariñeiros da Illa estiveron vendo como se paseaba o barco dun lado para outro no Atlántico, sendo conscientes de que aquilo, tarde ou cedo, acabaría chegando á ría de Arousa, á súa principal fonte de sustento, lanzándose todos ao mar unha fría madrugada de principios de decembro para frear, coas súas mans, a entrada do chapapote con mariñeiros de todas as confrarías.

Daquilo hai xa vinte anos e o Concello quere homenaxear a todos aqueles heroes anónimos neste aniversario. Esa homenaxe celebrarase o vindeiro día 19, con un acto que incluirá unha exposición fotográfica, a proxección do documental “Carcamáns” e un coloquio no que participará a edil de Medio Ambiente Gabrielle von Hundelshausen, chegada a Galicia como voluntaria para limpar o chapapote das praias. Este acto quere manter presente o acontecido hai dúas décadas da man dos seus actores, favorecendo que a experiencia colectiva, con moitos protagonistas anónimos, sirva de exemplo da fortaleza dun pobo capaz de deixar de lado calquera diferencia ou problema para responder de xeito unánime.

O documental “Carcamáns”, do arousán Marcos Nine (gañador de varios premios Mestre Mateo), abrirá a xornada. Un corto que narra a historia dunha vila que paralizou completamente a súa actividade para adicarse exclusivamente a impedir que as manchas de fuel chegaran ás praias. “É o trunfo dunha vila que foi quen de descargar en só dous días preto de 1.500 toneladas de chapapote”, segundo se recolle no mesmo documental.

O propio Marcos Nine recoñecía no 2003, ano da estrea de “Carcamáns”, que buscou os recordos positivos de aqueles tres días angustiosos para rescatar as cousas especialmente positivas. “Aquí, cando temos un problema, todo o mundo é capaz de mobilizarse”, aseguraba.

E ese é o espíritu que a concelleira de Medio Ambiente, Gabrielle von Hundelshausen, quere recoller cun acto homenaxe ás xentes da Arousa e de conmemoración do aniversario do Prestige. Unha selección de imaxes ambientará a chegada ao Auditorio. Imaxes que reflexan a dor, a desesperación, o cansanzo e ata o escepticismo dos protagonistas, no mar e en terra, daquelas negras xornadas.

O cartel complétase cun coloquio de lembranza que será introducido por homes e mulleres ao frente naquel momento dalgún posto organizativo pero no que Gabrielle Frein quere que participen, coas súas aportacións e experiencias, os veciños e veciñas de A Illa.

Von Hundelshausen formou parte da lexión de voluntarios estranxeiros que se desprazaron a Galiza para colaborar as tarefas de limpeza da costa. En decembro de 2002 recalou en Malpica e integrouse como activista voluntaria nos traballos diarios “que foron clave e deron unha lección internacional de solidariedade”.