Más plazas para poder visitar Areoso

Una de las pioneras en las excursiones a Areoso es la empresa Piragüilla, que lleva 17 años trabajando en el islote y lo conoce a la perfección. De hecho, esta empresa siempre ha reclamado una regulación en el acceso al islote ante las continuas invasiones que sufría Areoso cada verano, pero entienden que se debe buscar un equilibrio entre protección de la naturaleza y producto turístico sostenible, algo que no ocurre en este Plan de Usos. La empresa, explica su responsable, Marta Iglesias, ha consensuado sus alegaciones con diferentes agentes de la zona, con la Asociación de Turismo Activo de Galicia y con el Clúster de Turismo de Galicia. “Son unas alegaciones basadas en la experiencia de estos 17 años y limitar la cantidad de personas a tan solo 50, sería totalmente inviable para las empresas”. La propuesta que ponen encima de la mesa desde Piragüilla es permitir entre 200 y 250 personas por turno, una cantidad que sería sostenible (lo avala un informe de la Universidade de Santiago de Compostela que incorporan a las alegaciones) y garantizaría a las empresas seguir trabajando con grupos.

Además, esa cantidad evitaría una “guerra” entre empresas por hacerse con las plazas, algo que ha ocurrido este verano en las islas Cíes. “Si limitan el acceso tan solo a 50 personas ¿Cómo va a ser el reparto? ¿Cómo se va a controlar a las empresas? ¿Qué clase de baremo se va a aplicar para otorgarlo”. Esas son solo algunas dudas que se plantea Iglesias, que defiende la sostenibilidad de que el cupo sea de entre 200 y 250 ya que “impediría que se acabase con las dos partes en conflicto, la medioambiental y la turística, y serían las propias empresas las que controlarían el número de visitantes al islote”. Desde la firma también reclaman a Medio Ambiente que se controle los accesos, ya que, en los últimos tiempos, “ha existido una importante proliferación de empresas piratas trabajando ahí, firmas que carecen de permisos de Medio Ambiente, de titulación y que no cuentan con monitores especializados, por eso se debería controlar algo mejor por parte de la administración”. Además, esa cantidad también permitiría “dejar un pequeño número de plazas para vecinos de A Illa”. Por su parte, Carlos Iglesias, alcalde de A Illa, reconocía ayer que Concello y Cofradía, “no vamos a presentar alegaciones a este documento porque no nos parece mal el reglamento que se ha redactado, aunque será la Xunta la que tenga la última palabra en el reconocimiento de las alegaciones de los diferentes sectores”.

Piñeiro: “Los deportivos no somos culpables de lo que le pasa al islote”





Otro sector que está en desacuerdo con las medidas que se pretenden implantar en el islote Areoso es el colectivo de los pescadores deportivos, que ven como se les acota un espacio muy importante en el corazón de la ría de Arousa como “si nosotros fuésemos los máximos responsables de lo que sucede en Areoso”. Fernando Piñeiro, presidente de Agadper, la asociación en torno a la cual se reúnen los pescadores deportivos, explica que “somos los primeros que entendemos que el Areoso debe estar totalmente protegido, pero también creemos que en situaciones como esta también se debe aplicar la lógica, y no se está aplicando desde la consellería”. Insiste Piñeiro en que “se nos está tratando de forma discriminatoriaya que somos la única actividad que se prohíbe, cuando en el entorno de Areoso faena toda la flota profesional, hay parques de cultivo y navegan mercantes; se trata de una zona expuesta a todo tipo de agresiones medioambientales, pero se limita la presencia de un pescador con una lancha y un par de anzuelos”. Los pescadores no entienden como “si existe una superficie terrestre tan pequeña a proteger, nos encontramos con que se bloquean un millón setenta mil metros cuadrados de lámina de agua, así, por las buenas; da la sensación de que se vuelve a agredir, una vez más, a la pesca deportiva, y eso no podemos consentirlo”, explica Piñeiro, que ya lideró la lucha contra Portos de Galicia por limitar la pesca deportiva en los puertos.