“Yo bebía a escondidas en la habitación y no podía parar”

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa (Areva) organiza este fin de semana las X Xornadas sobre Alcoholismo. Lo hará en el Auditorio municipal (el viernes desde las 19.00 horas y el sábado desde las 10.00) después de varios años sin celebrarse.

– ¿Por qué retoman ahora las jornadas de Areva?

– Llevábamos tiempo sin hacerlas, ya desde antes de la pandemia, y queremos dar información encaminada a la prevención. En Vilagarcía mucha gente no sabe dónde estamos y llevamos desde 2006 en la estación de autobuses. También estamos en el espacio de asociaciones en los hospitales do Salnés, Provincial y Montecelo y por allí no viene nadie.

– ¿Cuántos usuarios asisten a terapia en la asociación?

– Ahora sobre unos veinte y pico, aunque llegamos a ser cuarenta. Hacemos terapia de grupo dos días a la semana con un psicólogo y una terapeuta.

– ¿Cuál es el perfil de los usuarios?

– La mayoría tienen más de 50 años y ahora mismo hay más hombres que mujeres, si bien en algún momento estábamos casi al 50%. Aquí normalmente vienen voluntariamente obligados por la familia.

– ¿Voluntariamente obligados?

– Pues por ejemplo les dicen que empiezan a rehabilitarse o que se tienen que ir de casa, como una especie de ultimátum porque la situación es insostenible. Están los que se quedan y reconocen que tienen una enfermedad y los que se van. También hay personas que vienen de motu propio, sin ser forzadas por la familia.

– ¿El porcentaje de abandono es elevado?

– Desde que estalló la pandemia la verdad es que enseguida se van.

– ¿Cómo ha influido la pandemia de COVID en el consumo de alcohol?

– Muchísimo, pero la gente no lo reconoce. Se bebía muchísimo más cuando estábamos encerrados. Al principio en los supermercados faltaba papel higiénico pero después eran cervezas.

– El alcohol es una droga legal, por decirlo de algún modo. Está socialmente aceptado.

– Sí, es algo fácil de conseguir y está normalizado socialmente. “Bebo pero como los demás”, dicen muchos.

– ¿Entró en Areva como enferma o como familiar?

– Yo soy enferma alcohólica. Yo sabía que tenía un problema pero no una enfermedad. Se cumplieron ayer [el domingo] nueve años desde que entré y que no bebo, salvo dos recaídas puntuales que tuve al principio. Si bebía no era capaz a parar. Y era casi todos los días. Una prima y una amiga mía me dijeron que viniera hasta aquí.

– ¿Vivía sola?

– Con mi madre y bebía a escondidas, en la habitación. Muchísima gente que me conoce no sabía que era enferma alcohólica. La verdad es que no sé cuando crucé la línea de la enfermedad, como nosotros lo llamamos. De hecho la mayoría no sabe cuándo sobrepasó esa línea. Yo dejé de trabajar por una lesión y fue una caída en picado. A día de hoy lo digo tranquilamente, que soy enferma alcohólica.

– ¿Cómo eran sus hábitos de consumo?

– Las mujeres somos las que más bebemos a escondidas, no solemos ir tanto al bar. La prevención es importantísimo. Yo jamás pensé llegar a ser alcohólica. Habitualmente bebía champán, cerveza solo si salía fuera. Pero en casa champán y también vino casero, sobre todo por la noche.

– ¿Cómo pueden ponerse en contacto las personas que lo necesiten con Areva?

– En los teléfonos 986 502 137 y 722 501 069, en el correo electrónico areva.arousa@gmail.com o en el primer piso de la estación de autobuses de Vilagarcía. Atendemos toda la comarca de O Salnés y también Caldas.