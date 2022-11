O mar é un dos piares económicos da ría de Arousa, e non se entendería sen as mulleres. Durante décadas estiveron eclipsadas polo traballo masculino, aínda que nos últimos tempos empeza a facerse xustiza e a visibilizarse o seu labor. Este é precisamente o eixo que vertebra a vindeira actividade do Club Faro, que se celebra o vindeiro xoves, 10 de novembro, en Cambados.

Mariscadoras, bateeiras, redeiras, operarias nas fábricas conserveiras… O mar arousano está cheo de exemplos de mulleres que traballan arreo neste sector, e a elas está adicada a mesa coloquio do vindeiro xoves, organizada polo Club Faro, coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

A mesa coloquio celébrase no Concello de Cambados o 10 de novembro, ás 19.00 horas

A presidenta provincial Carmela Silva será quen presente a actividade sobre as “Mulleres Salgadas”, que terá lugar ás sete da tarde do vindeiro xoves no salón de plenos do Concello de Cambados, con aforo limitado a 50 persoas debido á situación sanitaria.

Xunto a Carmela Silva, tomarán a palabra tres promotoras do colectivo de Mulleres Salgadas, asociación pioneira que agrupa as mulleres galegas do mar: Dolores Gómez, presidenta de Mulleres Salgadas con trinta anos adicada ao cultivo do mexillón; María Carmen Resúa Rey, presidenta en funcións da Agrupación de Marisqueo a Pé de Cambados e que ademáis de traballar no mar falará da súa etapa na emigración; e María Xosé Vales, aínda patroa maior en funcións da Confraría A Pastoriza de Vilanova.

Mulleres Salgadas é a primeira e única asociación de ámbito autonómico galego de traballadoras do mar; unha organización feminista que loita por mellorar a situación do colectivo e incrementar a súa presenza en postos de direción e decisión.Engloba este colectivo tódolos oficios e profesións e representa a mais de 1.500 asociadas, de maneira individual ou a través das súas confrarías (Cambados, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Aguiño, Cabo de Cruz, A Pobra do Caramiñal ou Rianxo, entre outras), máis tamén a empresas, asociacións mexilloeiras como Amegrove, Aspromeri, Abanqueiro, Opmega; e asociacións culturais como Guimatur; cooperativas (Cooperativa de Mariscadores da Ría de Arousa) ou o Consello do Mexillón de Galicia.