La gripe y la falta de médicos en Atención Primaria llevan a 200 personas al día a Urgencias del Hospital do Salnés

El trabajo en los centros de salud y el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés se ha disparado desde hace algo más de semana y media debido al virulento episodio de afecciones respiratorias que se declaró en octubre. Tanto es así que los sanitarios de Urgencias del Hospital comarcal han llegado a ver varios días a más de 200 pacientes diarios. Un profesional explica al respecto que, “esa cifra se veía antes en determinadas fechas especiales, como la Festa da Auga, Santa Rita o el fin de semana de la Festa do Albariño. Pero lo que antes era excepcional ahora empieza a convertirse en habitual”.

Pero las afecciones respiratorias no explican por sí solas este aumento de la carga de trabajo en las Urgencias del Hospital do Salnés. La situación en los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada (PAC) también repercute en la afluencia de pacientes a Rubiáns. “La falta de médicos en los centros de salud provoca demoras importantes en las citas, y algunos puntos de atención continuada han quedado tardes enteras sin médico, por lo que hay gente que acude al Hospital porque no le dan una respuesta en su centro de salud”, plantean fuentes sindicales.

Así las cosas, en las últimas jornadas se han producido días con picos de hasta 200 pacientes diarios, siendo la media más habitual de entre 170 y 175. A pesar de todo, no se han visto en O Salnés demoras extraordinarias de ingreso en planta ni ha sido necesario tener a pacientes respiratorios esperando durante mucho tiempo en zonas comunes. Esto es porque, en muchos casos, se trata de patologías poco graves, que podrían haberse diagnosticado en la Atención Primaria, y que no requieren de una estancia prolongada en el servicio de Urgencias.

En todo caso, los sanitarios advierten de la necesidad de buscar una solución que alivie esta presión, “porque todavía queda mucho otoño y todo el invierno por delante”, con lo que, presumiblemente, habrá más picos de infecciones respiratorias. Además, los profesionales temen que las Urgencias del Hospital vuelvan a tener una fuerte carga asistencial entre diciembre y enero, meses en los que presumiblemente la Atención Primaria quedará otra vez en cuadro por las vacaciones y permisos del personal.

Gripe A

Las enfermedades respiratorias que se están viendo en las últimas semanas son muy heterogéneas. En 2020, la COVID y las medidas de distancia social hicieron que los casos de resfriado común o de gripe fuesen prácticamente residuales; en 2021 empezaron a verse más, pero todavía a mucha distancia de lo habitual antes de la pandemia; y en este otoño de 2022 sí han recuperado su anterior protagonismo.

“Se está detectando una cierta incidencia de la gripe A”, afirma un médico consultado por FARO, que añade que, en cambio, “no se ha producido un incremento especial” del COVID.

Según el parte epidemiológico facilitado ayer por el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en el hospital comarcal arousano hay en estos momentos ingresadas cuatro personas. Entre todos los municipios del área suman 231 casos activos, 27 más que en la víspera.

Test dobles al mismo precio del de los que solo detectan COVID Una de las novedades de la presente campaña es que los ciudadanos tienen a su disposición unos test de antígenos capaces de detectar tres enfermedades similares, pero provocadas por virus distintos, como son la COVID, la gripe A y la gripe B. Estas pruebas están disponibles desde hace semanas en las boticas, y se venden al mismo precio que las convencionales de COVID. En la farmacia de Corón (Vilanova), sostienen que en las últimas semanas ha aumentado significativamente la venta de test de antígenos, sobre todo de las pruebas diseñadas para adultos. Añaden que el repunte de ventas se ha producido sobre todo en el caso de los test de COVID, pese a que los dobles cuestan lo mismo. Una situación que en la farmacia de Corón atribuyen a que, “tal vez son aún poco conocidos”.