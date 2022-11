Monchiña llama a Floreano desde el paseo marítimo de Cambados

La Mancomunidade do Salnés y el Ayuntamiento de Cambados inauguraron ayer una escultura de Monchiña, creada por el artista Lucas Míguez. Hecha en bronce, mide 1,80 metros y pesa 200 kilos. Representa al popular personaje femenino que acompaña (y riñe) al aún más conocido Floreano en las viñetas que Gogue publica a diario en FARO, y desde ayer tienda un puente artístico entre Cambados y O Grove. Porque situada en el paseo marítimo de la villa del albariño, observa, rodillo en mano, la península meca, donde se encuentra la escultura de Floreano.

La obra se titula precisamente “Monchiña buscando a Floreano”, y ha sido financiada con los fondos europeos del Next Generation que la Mancomunidade do Salnés ha obtenido para proyectos turísticos. La particularidad de esta pieza es que próximo a ella se colocará un código QR, el cual dará acceso directo a la página web del Concello de O Grove. A su vez, junto al Floreano que desde hace unos años toma una taza de vino tinto en la Praza de Arriba se pondrá otro código similar, el cual llevará al internauta al portal de Cambados.

“Lo que se pretende es establecer un vínculo entre Cambados y O Grove, que haya un flujo de visitantes entre las dos localidades”, explicó el alcalde cambadés, Samuel Lago, en el acto de inauguración de la escultura. “Es una obra para vertebrar comarca, para hacer unión”.

Su homólogo de O Grove, José Cacabelos, ahondó en la misma idea, convencido de que los ayuntamientos deben ir de la mano para afianzar a la comarca como destino líder en el norte de España.

El descubrimiento de la pieza se hizo minutos después de la una de la tarde, en un acto en el que estaban los dos artistas, José Ángel Rodríguez López, “Gogue”, y Lucas Míguez, además de representantes de varios ayuntamientos de la comarca, como los de A Illa y Ribadumia, y miembros de la cultura de los dos municipios, como Xoán Antonio Pillado Silvoso, Lino Silva, Xan Caneda, Francisco López, “Chesqui”, o el periodista Alberto Avendaño.

Participó en el acto el músico Tino Chaves, que compuso para la ocasión un tema acorde al espíritu festivo de las tiras de Gogue.

Ya descubierta la imponente estatua de Monchiña, fueron muchas las personas que se acercaron al ilustrador grovense para pedirle una fotografía con él, y con su personaje. Fueron las primeras fotos en las que aparece Monchiña. Pero por la singularidad de la figura, y su ubicación, en pleno paseo marítimo, seguro que habrá muchas más.

Una comarca mimada por los Next Generation de turismo

La Mancomunidade de O Salnés ha comenzado a recibir el dinero de los fondos Next Generation que comprometió el secretario de Estado, Fernando Valdés, en su visita a O Grove a finales de septiembre. Así lo apuntó en el último pleno comarcal la presidenta, Marta Giráldez. O Salnés fue una de las comarcas españolas más beneficiadas en el reparto de los fondos Next Generation para turismo, dado que la Mancomunidade do Salnés obtuvo 2,1 millones de euros, y el Ayuntamiento de Vilagarcía, otros 2,5. Los proyectos eran baremados, y en esa convocatoria solo se aprobaron los cuatro con mejor puntuación de toda Galicia, lo que avala la calidad de los presentados por ambas administraciones arousanas.

Con su dinero, el Ayuntamiento de Vilagarcía prevé ejecutar las piscinas de agua salada, ya sea en la playa de A Concha o en la futura parcela municipal de O Ramal, mientras que la Mancomunidade maneja la creación de una red de miradores, la puesta en marcha de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la instalación de zonas wifi públicas y de señales turísticas con códigos QR, o una puesta a punto en profundidad de la Ruta da Pedra e da Auga, que es la principal ruta de senderismo de la comarca y punto de paso de la Variante Espiritual del Camino Portugués. Otra de las inversiones que se ejecutaron con dinero del Next Generation fue el programa de cómputo de turistas y visitantes, que ha sorprendido incluso a los más optimistas.

Según la compañía de telecomunicaciones que realizó el trabajo, usando para las mediciones el posicionamiento de los teléfonos móviles, pernoctaron al menos una noche en la comarca unas 920.000 personas entre junio y septiembre. Los responsables políticos han manifes’tado que esos datos se deben, en gran medida, a la colaboración intermunicipal, pues no solo crecieron los concellos más turísticos, sino también los de interior.