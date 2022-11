Huelga en los SAF: estas son las nuevas protestas previstas en O Salnés

Las trabajadoras de los Servizos de Axuda no Fogar (SAF) no tienen pensado bajar la guardia en la huelga indefinida que comenzaron el miércoles contra el preacuerdo de convenio entre Comisiones Obreras y UGT y la patronal. CIG-O Salnés ya programa nuevas concentraciones para la próxima semana que se celebrarán siempre y cuando no se produzcan novedades en el conflicto. Las movilizaciones serán el lunes frente al consistorio de A Illa de Arousa y el miércoles frente al de Cambados. Ambas tendrán lugar a las 15.30 horas.

Ayer se celebró la segunda protesta en la comarca. Así, tras la del miércoles en Ribadumia, las huelguistas se trasladaron a Vilagarcía, donde provistas de bocinas y algunas cacerolas reclamaron un convenio digno para un sector feminizado y precarizado, con jornadas que en la mayoría de los casos son parciales. Apoyos Además de las auxiliares y de los sindicalistas de CIG, también acudieron a la concentración representantes de Podemos Vilagarcía, una formación que anteriormente ya elevó los problemas del SAF de la ciudad al pleno de Ravella, solicitando al gobierno municipal que tomase cartas en el asunto y que caminase hacia una municipalización del servicio, como también reivindica CIG para evitar que las empresas privadas hagan negocio “con un servicio público” a costa “del dinero de todos” y de las condiciones laborales de las trabajadoras. Preacuerdo de Comisiones y UGT El secretario comarcal de CIG, Xoán Xosé Bouzas Aboi, “Tupi”, apunta que en estos tres días de huelga no se han producido novedades. La única noticia que tiene es que “Comisiones y UGT solicitaron al mediador que le diese unos días más [para cerrar el preacuerdo] debido a discrepancias internas”. “Esto lo único que hace es alargar el conflicto”, espeta “Tupi”. Las concentraciones se están sucediendo estos días en distintas comarcas de Galicia, ya que la huelga en los servicios de atención en el hogar se ha convocado a nivel autonómico. Para unir a las trabajadoras en una sola movilización, la central nacionalista ha convocado para hoy a las 18.00 horas en la Alameda de Santiago de Compostela una manifestación central.