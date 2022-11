Desde su creación, en el año 1993, O Castro de Baión siempre se ha volcado en impulsar cuestiones como las relaciones intergeneracionales o la atención a las personas mayores, respaldando todas aquellas acciones solidarias que se llevan a cabo en la zona. Para ello puso en marcha en su día la sección de voluntariado, una de las más numerosas con las que cuenta la entidad que preside Pepe Sabarís.

Junto a la compañia Tatana Teatro, la asociación ha puesto en marcha una iniciativa para colaborar recaudando fondos para Proxecto Home Galicia, entidad con la que la compañía teatral ya colaboró en el pasado. En esta ocasión será subiendo al escenario el montaje de teatro-danza “A voz humana”, que plasma una de las circunstancias que pueden llevar al ser humano a caer en las fauces de las drogas y verse sumergido en un infierno del cual no siempre se consigue salir.

El estreno de la obra será hoy, a las 20.00 horas, en el Auditorio municipal de Vilagarcía y las entradas estarán a la venta en taquilla dos horas antes de la función, con un precio de 12 euros, cinco de los cuales irán de forma íntegra para Proxecto Home y los restantes sufragarán los gastos del montaje. Las tres entidades pretenden que esta sea la primera actuación de una gira benéfica que pretende llevar la obra a diferentes escenarios y concienciar y sensibilizar a través de la cruda historia de la protagonista. Será un género artístico que no acostumbra a subirse a los escenarios por la complejidad del mismo.

“A voz humana” es una obra teatral con un único personaje hablando por teléfono que muestra, en una tortuosa intimidad, el dolor de una mujer abandonada por el hombre del cual es amante. Se trata de un texto hermoso y desolador. Un monólogo de una mujer que no se resigna a la pérdida del amor, aferrándose a una comunicación telefónica con él. La obra va in crescendo, mostrando cada vez más angustia y desesperación. La mujer mendiga mentiras y no se resigna a la verdad, que vive a través de otro, dejándose anular completamente.

La obra, del francés Jean Cocteau, ha sido readaptada por Tatana Teatro siguiendo las líneas del surrealismo y dando un paso más allá, creando un montaje de teatro-danza que potencia la esencia de la trama: maltrato psicológico, automaltrato y violencia directa e indirecta.

El montaje alterna el texto y la danza en un frenético ir hacia la destrucción de una mujer que intenta negar la realidad y negarse a sí misma. Tres bailarines y una actriz forman el elenco que lleva a escena no solo el texto original adaptado al gallego, sino también el subtexto, las emociones, transformando en imágenes físicas el dolor de una violencia que, día tras día, padecen miles de mujeres y que no se atreven a hablar.