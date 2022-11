La D.O. Rías Baixas cierra la vendimia superando los 40 millones de kilos

La vendimia de la Denominación de Origen Rías Baixas se saldó con un balance de 40.904.676 kilos recogidos. Se trata de un 6,62% menos que en la campaña anterior, considerada la más abundante de la historia.

Con todo ello, las cifras convierten a la vendimia de 2022 en la tercera de mayor cantidad hasta la fecha en esta Denominación de Origen. Una campaña que se prolongó durante 51 días y en la que participaron 167 bodegas y 4.690 viticultores.

La vendimia en la D.O. Rías Baixas comenzó el pasado 25 de agosto con la uva destinada a la elaboración de espumosos y finalizó el 14 de octubre. El informe del departamento técnico explica que “entre el 7 y el 21 de septiembre se recogió el 80% de la cosecha, resaltando el 10 de septiembre con una cifra récord de 5 millones de kilos”. Añade el informe a este respecto que “fue una vendimia tranquila con una entrada de la uva en bodega con una elevada calidad, perfecto estado de madurez y una buena graduación alcohólica”.

El rendimiento medio por hectárea en esta campaña fue de 9.466 kilos, muy parecido a la cosecha de 2018. Se trata de un valor superior a la media de los últimos 10 años, que fue de 8.600 kilos por hectárea. Las expectativas para los vinos de la añada 2022 son muy buenas.

Desglose por variedades

En la D.O. Rías Baixas, las variedades blancas representan el 99,10% de la uva recogida, abanderadas por la Albariño que llegó a los 39.322.747 de kilos, seguida por la Caíño Blanco, la Loureira y la Treixadura. Las variedades tintas representan el 0,90% del total, con la variedad Sousón como principal, seguida por la Mencía y, muy próxima, la Caíño Tinto. En cuanto a la producción por subzonas, el Val do Salnés continúa siendo la de mayor producción con un 63,5% del total, seguida por el Condado do Tea con un 21,3% y O Rosal con el 10,3%.

En la presente campaña participaron 167 bodegas elaboradoras.