La volandeira y el chopo de la ría de Arousa regresan a las mesas

La volandeira fresca de la ría de Arousa volverá a estar a disposición de los consumidores desde hoy jueves en las cartas de los restaurantes y en las plazas de abastos. La campaña del “bou de vara” empezó ayer con muy buenos resultados, ya que hubo abundancia de marisco y se cotizó a buen precio.

En Cambados, descargaron 39 barcos, que hicieron los topes de captura para completar 3.670 kilos de volandeira. Las primeras paradas fueron a 9,75 euros el kilo, y los últimos lotes salieron a 2,65. La cotización media de la jornada fue de 4,20 euros.

La sensación general en la flota es de satisfacción. El patrón mayor en funciones de Cambados, Ruperto Costa, apunta que si bien es demasiado pronto para “echar las campanas al vuelo” , el primer día de campaña sí ha sido “muy bueno”. “Ha sido un comienzo muy similar al del año pasado”, añade.

También son esperanzadores los primeros resultados del chopo, con 1.300 kilos descargados en la lonja y precios aceptables.

La Consellería do Mar ha fijado un tope de capturas de 40 kilos diario de volandeira por tripulante y otros 40 por barco, hasta un máximo de 120, y la mayoría de las embarcaciones obtuvieron el marisco sin demasiadas dificultades. Algunos, de hecho, ya empezaron a atracar en el puerto de Tragove poco después de las once de la mañana. Cambados había solicitado un tope superior -de 50 kilos diarios-, pero la Xunta no lo ha autorizado.

En lo que respecta a las zonas de trabajo, solo permanece cerrada la 2. Durante la jornada de ayer, la mayoría de la flota faenó en la 3.1 y la 3.2, que son las comprendidas entre A Pobra y Vilagarcía. También se trabajó en la 4, y según Ruperto Costa, en esta última sí se aprecia un ligero descenso en la producción con respecto a 2021, lo que, de confirmarse, daría la razón a las estimaciones previas que hicieron los biólogos en dicho polígono.

En lo que respecta a la calidad de la volandeira que se vio ayer en la lonja cambadesa, los pescadores destacan que, “está en comida” y que es de buen tamaño, lo que hace que las pujas sean más elevadas.

En realidad, hace años que la volandeira ha dejado de verse como una pariente pobre de la vieira, y goza de un creciente prestigio tanto entre los restauradores como entre el público general. Una de las novedades de la presente campaña en el caso de Cambados es que la empresa Porto de Cambados, que pertenece a la Cofradía, se incorporará presumiblemente a los clientes que compran volandeira, aprovechando de este modo su cartera de distribuidores para mejorar la comercialización de este producto. Porto de Cambados, sin embargo, no participó finalmente en la subasta de ayer, tal y como se había anunciado en un primer momento.

El principal puerto

Cambados es el puerto más importante de Galicia en volandeira. Entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 se vendieron en las rulas de la comunidad 507 toneladas de este marisco, semejante a la zamburiña, generando un volumen de negocio de casi 1,4 millones de euros. Solo en la rula arousana, se vendieron 307.000 kilos (el 60 por ciento del total) y se facturaron 924.000 euros (el 66% del total gallego).

La última campaña de volandeira fue excepcional en todos los sentidos, tanto en lo relativo a la produción como a la facturación. En Cambados han apostado por la calidad, y no se han visto penalizados por la decisión de imponer un precio mínimo de dos euros el kilo, por debajo del cual la volandeira se retira de la subasta y se guarda para el día siguiente.

La semana próxima empieza también el centollo, y posteriormente Cambados iniciará los trámites para arrancar con la esperada temporada de la vieira.