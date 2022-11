Juan José González descarta volver a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Illa

Juan José González Vázquez no volverá a ser el cartel electoral del Partido Popular. El histórico líder conservador de A Illa hace tiempo que comunicó a la formación que quería dar un paso a un lado y ceder el testigo después de haber sido la cabeza visible del PP en A Illa desde el año 2003, cuando se presentó por primera vez a las elecciones como cabeza de cartel. Con 68 años de edad, González Vázquez entiende que su ciclo ya está acabado y que debe ser otra persona, con nuevas ideas y mayor impulso, el que asuma las riendas del partido. El líder conservador reconoce que va a estar ahí para ayudar al que será su sustituto y a todo su equipo “en todo aquello que puedan necesitar”. El edil insiste en que “para ser alcalde de A Illa hay que tener gran capacidad de trabajo, dedicación exclusiva y terne mucha fuerza para asumir esa tarea, y yo ya no me veo con la suficiente fortaleza para ello, por eso hemos abierto este período de debate en la formación para encontrar al mejor candidato ya elaborar una buena lista”.

En el seno de la formación isleña se ha abierto un debate interno para elegir al que será su sucesor, un debate que se va a solventar en las próximas semanas con la designación de un candidato que aspire a acabar con la hegemonía socialista en la Alcaldía del municipio. González Vázquez es el único edil que permanece en la corporación isleña que participó en las primeras elecciones municipales, las que se celebraron en 1999. Fue como número cuatro de la candidatura conservadora. En los siguientes comicios electorales, González Vázquez ya se presentó como candidato, puesto que repitió en los comicios de 2007, 2011, 2015 y 2019. En los de 2011 se quedó a las puertas de alcanzar la mayoría absoluta y arrebatar el Concello de A Illa al Partido Socialista que, por aquel entonces, encabezaba Manuel Vázquez. Ocho votos lo acabarían impidiendo, a lo que se sumó la decisión del BNG de respaldar la investidura del socialista. En los últimos comicios, González Vázquez ya no tenía previsto presentarse, pero el partido le pidió un esfuerzo y el líder conservador isleño volvió a cumplir manteniendo cuatro concejales. Además de edil, González Vázquez también fue presidente del Consorcio Contraincendios durante varios años y formó parte del plenario de la Mancomunidade de O Salnés.