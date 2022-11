“Mi abuela vio morir a sus tres hijos, dos de ellos con 4 y 22 meses”

María José Rey está limpiando la lápida en la que descansan sus abuelos. Ya fue al cementerio de Cea y ahora está en el de Carril. “Mi abuelo murió en 1945 con 41 años de cáncer de pulmón, yo no llegué a conocerlo. Mi abuela se quedó viuda y vio morir a sus tres hijos: una con solo 4 meses, otro con 22 por una infección en el intestino y a mi padre con 53 años en el 85 en La Línea de la Concepción, cuando explotaron dos barcos [se registraron treinta muertos] junto a la refinería de Cepsa”, cuenta esta vecina de Guillán mientras acondiciona la sepultura. “El día de hoy me gusta ponerles flores naturales pero durante el año suelen tener artificiales”, reconoce.

A muchas personas les resulta inevitable recordar vivencias con sus seres queridos finados cuando van a visitarlos. “Mi abuela era muy luchadora. No sabía leer ni escribir y abrió una tienda en Guillán; para cobrar contaba por rayas. De aquella vendía habas y pan de maíz. El cereal lo cogían de estraperlo”.

En cierto modo logró sobreponerse a las pérdidas de su marido y de sus hijos y vivió hasta los 79 años. “Murió conmigo, la cuidaba yo. Solo tiene dos nietas y mi hermana vive fuera”, relata María José Rey.

Un día triste

Sus padres están enterrados en Cea, de donde era natural su madre. “Para mí es un día triste”, admite la vecina, quien advierte de una menor afluencia en los cementerios que en días de Todos los Santos anteriores. “La gente viene más escalonada, no ves ese mogollón”. En Cea, donde el camposanto se abastece de la traída comunal, “nos tenemos quedado sin agua en días como este”, comenta.

Caminando o en autobús de Sobradelo a Carril

En la parte más nueva del cementerio de Carril se encuentra Josefa Rubianes. Se desplaza un par de veces por semana en autobús desde Sobradelo para visitar a sus familiares fallecidos, entre ellos su marido. “En verano vengo andando por el paseo marítimo. Me lleva una hora y pico o casi dos”, calcula.

Falta de mantenimiento

Aunque las necrópolis muestran su mejor cara en estas fechas, a lo largo del año no tanto. En ello coinciden varios usuarios, entre ellos esta vecina de Sobradelo y natural de Guillán. “Durante el año esto está lleno de maleza, que cortaron para Difuntos. Además, aquí fuera hay mucha vegetación y está todo oscuro. Desde que le robaron a una señora de Trabanca hace un par de años, tengo muchísimo miedo. Vengo y echo el tiempo justo porque no me siento segura”, lamenta la jubilada en el cementerio municipal de Carril.

En el otro camposanto que depende del Concello de Vilagarcía, el principal, situado en la recta de Rubiáns, también hay quejas por falta de mantenimiento. “Ampliaron los nichos pero la limpieza a veces brilla por su ausencia; también hay que tener en cuenta que solo hay un trabajador municipal”, señala una vilagarciana mientras monta un centro de flores en la sepultura de su bisabuela, fallecida en diciembre de 1945, cuatro meses después de su hijo, que murió con 28 años de tifus. Madre e hijo están enterrados en tumbas contiguas.

Muchos de los arousanos que ayer acudieron a los cementerios hicieron una ruta por varios, como fue el caso de la familia Lago, que recorrió el municipal de Vilagarcía, el de Carril, el de Cea y el parroquial de Rubiáns, ya que en todos tienen allegados fallecidos. “Aquí tenemos, entre otros, a mi tatarabuelo, que murió en 1920, en los primeros años de funcionamiento del cementerio”, resalta un joven de los Lago. Como otros ciudadanos también advierte de que el camposanto de Vilagarcía se encuentra “a monte” la mayor parte del año.

“Cuando éramos niños nos reuníamos toda la familia en el cementerio, pero ahora ya no, cada uno viene a una hora. Nosotros solemos venir a última de la mañana para evitar aglomeraciones”, comenta su madre.

En la comarca

A lo largo de la mañana la afluencia a los cementerios fue bastante escalonada, sin grandes tumultos. Se juntó algún grupo de personas en los estrechos pasillos de las instalaciones de A Illa, pero nada más. En las necrópolis de Carril, Vilagarcía, Barrantes (Ribadumia) e incluso en la cambadesa de Santa Mariña, la más espectacular de todo O Salnés, las visitas fueron a cuentagotas.

Eso en lo que respecta a la mañana. Ya por la tarde se preveía una mayor afluencia debido a las misas de Difuntos, que tanto en el caso de las ruinas de Santa Mariña como en el cementerio municipal de Vilagarcía estaban convocadas para las 17.00 horas. Por la tarde el sol se escondió pero el cielo aguantó sin grandes chaparrones.

Prácticamente se pueden contar con los dedos de una mano los nichos y sepulturas que estos días no cuentan con ornamentación floral. Crisantemos, rosas, claveles, margaritas, ... Infinidad de variedades y de tonalidades que otorgan a los cementerios su mejor imagen. Una amalgama de colores para estos días tristes en los que recordamos a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros.

En las ruinas de Santa Mariña todavía luce colgado el Cristo de Francisco Leiro que el artista cambadés cede temporalmente durante el verano hasta estas fechas de Difuntos para que la pared del templo no quede desangelada en la época de más visitas.