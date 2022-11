A Illa bucea en sus tradiciones de Defuntos

El aislamiento en el que vivió A Illa durante siglos ha permitido que en el pequeño municipio arousano se mantengan todavía muchas tradiciones que hace décadas que han desaparecido en el continente. Mantenerlas y conocerlas es el objetivo del trabajo que están realizando los alumnos de 5º curso de Primaria, del colegio Torre-Illa, bajo la supervisión de sus profesores Javier García y Belén Viéitez, un trabajo en el que han tenido que interactuar con otras generaciones para ir descubriendo como eran esas celebraciones. A ese trabajo se podrá acceder a través de un QR situado en los carteles de la exposición de botefas (el nombre que en A Illa tienen las calabazas) que está instalada en el Auditorio municipal.

La más reconocible y reconocida es la que se va a celebrar mañana por las calles del municipio y en la que van a participar todos ellos, el Día de Pedir, donde los más pequeños de la casa recorren todas las casas para conseguir golosinas. Esa tradición ha evolucionado mucho, como reconoce García, ya que hace unas pocas décadas, no había golosinas y lo que se recibía eran “chicas, patacóns y boliños de pan que después se aprovechaban como alimento en las casas”.

Una de las tradiciones que van a tratar de recuperar es la de las “candeíñas de defuntos”, unas pequeñas lámparas que, antiguamente, se colocaban a las puertas de las viviendas de las casas y que representaban a las personas fallecidas en ellas. De esas “candeas” también se llenaba el cementerio y el pasado año, varios profesores decidieron recuperar una tradición que, este año, ha incorporado a todos los pequeños y que se podía encontrar en un buen número de viviendas del municipio. “Queremos recuperar este tipo de tradiciones y contraponerlas a Halloween, una fiesta mucho más consumista y a tradiciones de otras latitudes”, explica García.

Otras actividades que han recogido los niños durante su investigación son las guerras de tutelos, los sustos en las inmediaciones de un cementerio para el que casi no existían caminos y luces así como otras formas de pasar el Día de Defuntos alejadas del “Truco o trato”. En ese intercambio intergeneracional que ha supuesto en trabajo también destaca que “a las personas mayores les choca que los niños les pregunten si se disfrazaban; antes no había disfraces, ya que estaba muy vinculado a la religión; lo que sí había era gamberradas a determinados personajes a los que se les tenía miedo”. En ese trabajo se han hecho un total de 42 entrevistas a sus abuelos que permitirán crear una base de datos para descubrir como era el Día de Defuntos en A Illa, cuando no había ni luz, ni puente y todo era muy diferente a lo que ocurre en la actualidad a causa de la influencia estadounidense.

Este trabajo se ha desarrollado a la par de la exposición de botefas del Auditorio. “Nuestra idea para la muestra era combinar las tradiciones de la semana de Defuntos con la expresión artística”. Para ello, nada mejor que la artista japonesa Yayoi Kusama, que utiliza las calabazas para expresarse a través del arte, calabazas gigantes que expone a lo largo del mundo. La intención de esta muestra es conectarla con la memoria histórica de A Illa.

La muestra se encuentra en el Auditorio y, ayer, coincidiendo con el desfile de Samaín, que salía de la plaza del Consistorio, estaba toda iluminada con las “candeíñas de defuntos”, que permanecieron iluminadas durante todo el desfile.

El Desfile de Samaín arrancó ayer sobre la s18.30 horas de la plaza del Consistorio, ya cuando se estaba haciendo de noche. En él participaron cerca de dos centenares de personas, la mayor parte niños y jóvenes disfrazados de personajes grotescos y tétricos. Durante hora y media, los participantes en el desfile recorrieron las principales calles del municipio, antes de finalizar en el punto de partida, a las puertas del consistorio.

Una vez allí, todos participaron en una gran chocolatada. El desfile, organizado por la Concejalía de Cultura y la Biblioteca municipal, llevaba dos años sin celebrarse debido a la pandemia.