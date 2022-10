Varela reconoce que la gestión deportiva "puede ser mejorable" y apela al diálogo "sereno" con todos los clubes

La disconformidad manifestada por los principales clubes de Vilagarcía, y respaldada por los grupos de la oposición, al respecto de la utilidad de la Fundación en favor del desarrollo del deporte local también fue abordada por Alberto Varela.

Antes de la celebración del Pleno en el que se debatió la moción de Podemos sobre un nuevo modelo de gestión deportiva municipal, el alcalde ya salió al paso de las quejas de algunos clubes para dejar claro que “el Concello va a abrir un proceso de diálogo con todos los clubes que tienen relación con la Fundación de Deportes, no solo con los que ahora se manifestaron en los medios de comunicación, sino con todos los demás”.

Desde Ravella admiten la necesidad de abrir un debate “sereno” sobre la evolución de la propia Fundación, pero además de la política deportiva y sentar las bases para el camino a seguir en la gestión en el futuro. No descartan tampoco un cambio de modelo respecto al actual, es decir, prescindir de la propia Fundación, órgano del que incluso algunos clubes solicitan abiertamente su desaparición al entender que no cumple los propósitos para los que fue creado.

Del mismo modo, desde Ravella no quieren pasar por alto la labor realizada por la Fundación en los últimos 30 años. Apunta Varela Paz que “el gobierno local es plenamente consciente del gran valor que aportó la creación de la Fundación hace 30 años, tanto para la creación de infraestructuras que hoy disfrutamos, que son muchas y muy buenas, como para la participación de todos los agentes en la toma de decisiones”.

Todo es mejorable, sea bajo la fórmula de una Fundación, sea bajo otro modelo, que hay varios Alberto Varela - Alcalde de Vilagarcía

Este posicionamiento no va reñido, por parte del alcalde, de la necesidad de revisar el actual funcionamiento porque “todo es mejorable, sea bajo la fórmula de una Fundación, sea bajo otro modelo, que hay varios”. A este respecto subraya también que “desde que asumió el gobierno local las ayudas a los clubes se incrementaron un 33%, se mejoraron instalaciones como los campos de A Lomba, Vilaxoán y Bamio, y están en proceso de licitación tanto la ampliación de la piscina como la reforma del pabellón número 1 de Fontecarmoa. Todo asumido con fondos propios del Concello y ayudas externas (Diputación, Xunta) y no de la Fundación”.

Una de las quejas más importantes de los clubes es la relativa a lo que consideran escasa partida de ayudas directas en forma de subvenciones. El hecho de que se repartan únicamente poco más de 94.000 euros entre todas las entidades a las que le fue aprobada la ayuda, de un total de cerca de 1,2 millones de euros invertidos en deporte, es algo que desde Ravella no achacan a los gastos derivados de la propia Fundación, que dedica prácticamente la mitad del presupuesto al pago de salarios de cargos ejecutivos, técnicos y de intendencia de la propia Fundación. Otra partida importante es la del mantenimiento de las instalaciones, cuestiones que repercuten en una menor cuantía para el reparto entre las entidades que soportan el tejido deportivo de la ciudad.

Varela Paz sostiene a este respecto que “ese debate tiene que partir de la base de que los medios son los que son. Todas las infraestructuras necesitan un mantenimiento, y eso exige personal y presupuesto. Cambiar personal o presupuesto de un lado a otro, de la Fundación al Concello, no conduce a nada. El dinero sigue siendo el mismo y las necesidades también”.

En esta línea, el alcalde aclara que “la práctica totalidad de las instalaciones nuevas, como la mejora de las ya existentes, como ya se ha dicho, se sufragan con los fondos del Concello, no con las de la Fundación (unos y otros son fondos municipales)”. Añade también que “diversos patrocinios, para clubes o deportistas con carácter individual, no salen de la Fundación sino del Concello, a través de distintas concejalías. Y hay que tener en cuenta que no solo hay que atender a los clubes, sino a las actividades propias de la Fundación (escuelas deportivas, deporte de mantenimiento, eventos...)”.

Por último, insiste Varela en la necesidad de aplicar el diálogo al destacar que “el gobierno local espera que todos los grupos políticos y todas las entidades relacionadas con la Fundación y la práctica deportiva en nuestra ciudad participen con rigor en ese debate público sobre el futuro del deporte local, que debe ser un interés general, de todos”.

Gelo Tarrío: “Vamos para atrás en deporte”

Además de Cortegada, Arosa y Vilagarcía Tenis de Mesa, otro de los clubes locales que se ha sumado al desencanto general con la gestión de la Fundación de Deportes es el Club de Remo Vilaxoán, excluido también de las subvenciones.

Su presidente, Gelo Tarrío, considera que “llevamos dos años quedándonos fuera y aún no sabemos la razón. Llamo a la Fundación y me dicen que hay un informe en el que se me iba a notificar la causa, pero nadie me notificó nada”.

"Necesitamos apoyo y que alguien se preocupe por los clubes"

También se refirió a que “es surrealista que la única comunicación con la Fundación sea a través de sede electrónica. Y por una simple firma que falta te tumban una subvención. Sin una sola llamada o aviso y eso solo pasa en Vilagarcía, no pasa en ningún otro lado. Me dicen que avisar y llamar por teléfono a un club es favorecer porque son subvenciones de concurrencia competitiva”. Finaliza apuntando que “vamos para atrás y así nos va en el deporte de Vilagarcía. Necesitamos apoyo y que alguien se preocupe por los clubes”.

Fontecarmoa vuelve a sufrir los problemas de la humedad

Acerca del estado actual de las instalaciones, existen tres que reclaman una actuación más urgente. Una de ellas es la del pabellón central de Fontecarmoa que esta misma semana ha vuelto a padecer los efectos de la humedad y la condensación.

El Cortegada, equipo que compite en la tercera categoría nacional del baloncesto femenino, ha tenido que ver alterada su dinámica de trabajo respecto al duelo de mañana ante el Arxil de Pontevedra. El riesgo de lesiones al humedecerse la pista ha vuelto a convertirse en un compañero de entrenamientos.

Una cuestión a resolver en materia de instalaciones es precisamente el inicio de las obras en el pabellón de Fontecarmoa, pendientes todavía de licitación cuando la previsión inicial era empezar los trabajos hace aproximadamente un mes.

El estado del Manuel Jiménez es otra cuestión que se ha convertido en urgencia a tenor de las muchas lesiones de rodilla que se están produciendo en una superficie totalmente deteriorada once años después de su instalación.

También Fexdega y su utilización como instalación deportiva con una inversión apropiada es otra de las peticiones de muchos clubes vilagarcianos.