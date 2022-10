El cortometraje “Rompente” del director Meañés Eloy Domínguez acaba de ser preseleccionado para los Premios Goya del cine español que se celebrará el 11 de febrero de 2023. En total han sido 35 los cortos elegidos en esta preselección de los mejores trabajos de corta duración en animación, documental y ficción.

De ellos se han escogido para ello diez títulos de animación, otros diez en la sección de documentales y quince en la categoría de ficción, esta última que es donde se encuadra “Rompente”. En estas próximas semanas los cortometrajes serán votados por los académicos para decidir los finalistas. El trabajo de Eloy Domínguez competirá con otros 14 de títulos para aspirar a ser uno de los tres finalistas.

El director meañés reconocía la enorme satisfacción de la noticia: “Para min é brutal esta nova que non deixa de ser unha homenaxe á lingua galega que é na que está feito ‘Rompente’, homenaxe tamén a nosa cultura, a nosa xente e, sobre todo, ao traballo no mar que é o trasfondo desta curta”. Un Eloy Domínguez al que ayer cogíamos en medio de uno de sus trabajos en un estudio de Santiago, y desde nos anunciaba que en noviembre presentará su nuevo trabajo: un largometraje documental que, bajo el título “Ao outro lado do mar”, se presentará concurriendo este noviembre al Festival de Cine de Gijón.

“Rompente” de Eloy Domínguez obtuvo ya este año sendos primeros premios en los festivales de cine de Málaga y en el Cans. Responde a un corto de 26 minutos que narra una historia ambientada en el Barbanza, con tres días en la vida Santi y Lucía, dos jóvenes progenitores que acaban de tener un niño y que luchan por abrirse paso en la vida. Unos personajes a los que interpretan los actores aficionados Sergio Baleirón (Rianxo) y Soraya Luaces (Portosín).

Un director meañés que mismo reconocía que, en parte, este trabajo se inspirara en sus propios padres que, también jóvenes y acabando de tener un hijo, tuvieron que abrirse la vida, optando por la emigración como válvula de escape para salir adelante. Un corto cuya singularidad en la lengua es que esta está hecho, como precisa el director “en ghallego, ghallego, isto é no idioma da xente de a pe na zona costeira”.