Preocupación entre las familias de Carril por la incertidumbre del arreglo de la casa del conserje

El trágico accidente en un instituto de Ourense que acabó con la vida de un alumno de 13 años e hirió a otro ha aumentado la preocupación entre la comunidad educativa de Carril, ya que el menor falleció al caerle encima la pared del vestuario, la cual “se tambaleaba al empujarla” según aseguraron varios estudiantes. En el CEIP Rosalía de Castro de Vilagarcía la antigua casa del conserje, situada en el patio de juegos, también presenta un estado “lamentable”, tal y como afirma el arquitecto municipal en su informe del pasado mes de mayo.

El informe del arquitecto municipal

En la inspección ocular el experto detectó “grietas ostensibles que afectan sobre todo a la losa inclinada de la cubierta”. “El forjado inclinado está compuesto por una losa de hierroladrillo con nervios armados in situ, careciendo de capa de compresión y de armadura de reparto. Los recubrimientos de las armaduras están degradados, lo que produce una pérdida de su capacidad resistente”, reza el informe del arquitecto.

Añade que el material de cubrición está compuesto por teja mixta de hormigón “sin ningún tipo de aislamiento térmico” y que “se puede observar el estado de degradación de la cubierta de la edificación”. Estas deficiencias no solo producen filtraciones al interior, “sino que comprometen la estabilidad de los propios elementos estructurales”, advierte Juan José Rodríguez Cuiña.

Ante esta situación, recomendó –ya el pasado mes de mayo– “una intervención urgente para evitar el deterioro del edificio, mejorando las condiciones de impermeabilización y aislamiento térmico”.

El Concello envió el informe a la Consellería de Educación pero no ha dado ningún paso. De hecho hace unos días aseguraba a este periódico que la actuación sobre la casa del conserje era competencia municipal al atribuir su mal estado a falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

El gobierno vilagarciano no está de acuerdo y el propio alcalde, Alberto Varela, se reunió con las familias y solicitó una reunión con el conselleiro Román Rodríguez.

Vallado pero sin apuntalar

Desde la Anpa esperan que las administraciones alcancen un acuerdo lo antes posible para poner fin a las serias deficiencias de la “casita”. Actualmente está perimetrada con una alambrada alta para impedir que accedan los niños, pues a las vallas amarillas anteriores se subían con facilidad.

No obstante el arquitecto municipal afirmaba en su dictamen que además de delimitar el entorno “para evitar accidentes mientras no se proceda a ejecutar las obras de reparación”, sería necesario “asegurar los aleros mediante apuntalamientos”, unos trabajos que no se han llevado a cabo.