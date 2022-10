El consenso que la comarca de O Salnés ha mostrado siempre en cuestiones turísticas saltó por el aire poco antes de la pandemia, con la aparición en escena de un nuevo actor, Mar de Santiago, un destino creado entre Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures. El nacimiento de Mar de Santiago se achacaba a un capricho del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, enfadado por haberse quedado sin la presidencia de la Mancomunidade. Sin embargo, cuando Turismo decidió darle el reconocimiento de Xeodestino, sí la Mancomunidade se opuso frontalmente, sobre todo, porque se rompe el geodestino de O Salnés.

El Consello da Xunta aprobó ayer los doce geodestinos a los que Turismo reconoce y la presidenta de la entidad, Marta Giráldez, se mostraba ayer indignada con la decisión. “Aunque ya sabíamos que esta decisión se iba a adoptar, nos disgusta enormemente porque cuando se juega a dividir, todos perdemos”, explica.

La responsabilidad en esta decisión no es solo del “Concello que se va a otro geodestino desde el de O Salnés, sino también de la Xunta, que es la que le está dando amparo, pese a que esta figura fue creada para unir diferentes concellos y unificar criterios a la hora de promocionarse”.

Incumple las bases

Lo que más molesta a la presidenta de la Mancomunidade es que el geodestino Mar de Arousa “incumple las propias bases por las que se regulan, ya que en la normativa explica que debe existir una conexión territorial por lo que esta figura incumple flagrantemente la propia norma aprobada por la Xunta, ya que Vilanova no tiene conexión terrestre con los municipios del Ullán, al estar Vilagarcía por medio”.

A ello hay que añadir que el municipio de Vilagarcía queda aislado por completo de su propio geodestino, algo que no ocurre en ninguno de los demás, donde todos sus integrantes pertenecen al mismo ámbito geográfico. Ante lo que considera “un auténtico despropósito, que puede causar mucho daño a uno de los sectores económicos más importantes de esta comarca”, la Mancomunidade va a poner en manos de sus asesores jurídicos toda la documentación y “vamos a presentar los recursos administrativos que sean necesarios y, si no se nos da otra opción, recurriremos a la vía judicial”.

Decisión sorprendente

Giráldez no se olvida del Consello Consultivo de Turismo en el que se adoptó la decisión de reconocer el geodestino Mar de Arousa, con la inclusión de Vilanova. “Fue algo que nos sorprendiera mucho, ya que siempre se celebra en segunda convocatoria, que era a la que acudía todo el mundo”. Sin embargo, aquel día “nos encontramos con que se celebraba en la primera, supongo que sería una casualidad; pese a ello, la votación resultó muy ajustada, e incluso, los responsables del Clúster de Turismo de Galicia, votaron en contra porque no entendían los motivos para segregar Vilanova del resto de la comarca de O Salnés”. En aquel momento ya se presentaron alegaciones a la decisión, pero no llegaron a ser contestadas.

Mar de Arousa nació poco después de que Gonzalo Durán dejase de ser el presidente de la Mancomunidade. El regidor vilanovés apostó por poner en marcha esta iniciativa con los municipios del Ullán al entender que la Mancomunidade, sin él al frente, se desentendía por completo de la promoción turística vinculada al Camiño de Santiago y al Xacobeo. Sin embargo, desde el ente comarcal han seguido promocionando la Variante Espiritual que, este año, ha traído a miles de peregrinos de diversas nacionalidades a Vilanova para remontar el Ulla, tal y como, según cuenta la leyenda, hizo el cuerpo de Santiago en una barca de piedra.