La "histórica" RPT de Vilagarcía sale adelante con el apoyo del gobierno y del edil no adscrito

Vilagarcía ha sacado adelante su ansiada Relación de Postos de Traballo (RPT), un organigrama de la Administración municipal que los trabajadores del Concello llevaban reivindicando casi veinte años. Tras dos intentos fallidos, la negociación iniciada entre los actuales representantes sindicales y el gobierno de Alberto Varela ha dado sus frutos y la corporación aprobó ayer de forma definitiva el documento. Lo hizo con los votos favorables del grupo socialista –goza de mayoría absoluta con 12 de 21 ediles– y del edil no adscrito, David Oliveira, que emitió “un voto positivo por responsabilidad”, buscando una unanimidad a modo de gesto “bonito” que no llegó, ya que PP, En Común y Podemos-Marea da Vila se abstuvieron, cada uno con sus motivos.

El propio Oliveira mostró su preocupación porque solo se hayan estimado nueve de las 71 alegaciones presentadas. También criticó la demora con la que el gobierno envió a la oposición esta densa documentación, con escaso margen de tiempo para analizarla en profundidad.

La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, también aludió al “elevado” número de reclamaciones rechazadas, quedando “como única la vía la contenciosa”. “Es un documento vivo que tiene que mejorar”, apostilló, recordando que la RPT “es muy importante” para el personal y que por ello se abstiene.

Acto seguido Juan Fajardo (En Común) cuestionó la intervención de la edil de la formación morada al entender que no estaba respetando la representación sindical. “Poner en duda que el documento no tenga consenso me parece peligroso”, manifestó el portavoz, que se abstuvo por mantenerse “ajeno a un acuerdo entre los trabajadores y el Concello”. Como sus compañeros en la retaguardia, advirtió de “la imposibilidad técnica de analizar las alegaciones siendo un único concejal”.

"No se palpa alegría"

Por su parte, Ana Granja, del Partido Popular, reconoció el trabajo tanto del gobierno socialista como de los representantes sindicales en estos seis años de negociaciones, puesto que “es muy complicado llegar a un acuerdo”. Se congratuló de que Emerxencias haya logrado por fin su complemento de nocturnidad como la Policía Local pero alertó de que “el documento no refleja esa sintonía que aquí se quiere dar. No se palpa alegría”.

Agradecimientos

El alcalde, haciendo uso de su derecho a cerrar cada punto de la orden del día, espetó de inmediato a los conservadores que “alegría no había cuando gobernaba el PP y los funcionarios se manifestaban en la calle. Ahora están aquí y con una RPT aprobada. Enhorabuena a los sindicatos. En las negociaciones uno nunca se queda contento al 100% pero esta es la tercera intentona y podéis estar muy orgullosos. No conozco ninguna RPT de otros concellos que no tuviera alegaciones y aquí, de una plantilla de más de 300 personas, un 80% no las presentó”.

Alberto Varela dio las gracias también a la secretaria municipal, Rosa Losada, y a la concejala de Personal, Sonia Outón, que al finalizar la votación se fundió en un abrazo con cada uno de los sindicalistas que acudieron al pleno.

La RPT supondrá un incremento del coste salarial de 577.000 euros, 14.500 más que la cantidad recogida en el documento inicial. Aunque estaba previsto abonar el 40% en 2022, el 30% en 2023 y el 30% restante en 2024, finalmente el abono se hará en dos tramos. La portavoz del gobierno, Tania García, calificó de “histórico” el acuerdo con la plantilla después de casi dos décadas.

El vertido de gasoil a un garaje ya es “un problema público” al llegar al alcantarillado Los vecinos del edificio “Mar de Arousa”, situado entre Doutor Tourón y Rodrigo de Mendoza, llevan desde marzo sufriendo una auténtica pesadilla. Y es que cuando llueve con fuerza, la planta -2 del garaje se inunda de una mezcla de agua y gasoil. “Nadie nos ofrece una solución y nosotros no somos los culpables, somos las víctimas y necesitamos ayuda”, dijo el presidente de la comunidad, José Alberto Lameiro, en su intervención en el pleno, donde los propietarios tuvieron voz gracias a la moción presentada por el concejal no adscrito, David Oliveira, que se aprobó por unanimidad. “Estamos pagando camiones especializados para que limpien el garaje y son 2.500 euros de cada vez”, lamenta el vecino, quien advierte de que “tenemos hijos que conviven con olor a gasoil y lo que recibimos son amenazas de que si vertemos al río de O Con nos multan”. Lameiro concluyó que “nos dicen que es un problema privado pero no lo es”. “Es un problema de todos”, afirmó el edil Oliveira, que desde septiembre ha estado al lado de los vecinos realizando gestiones. El propio gobierno, tanto en palabras del alcalde como de la portavoz, reconoció que desde el miércoles “ha pasado a ser un problema público” porque el vertido ha llegado a la red municipal de saneamiento. “La solución va a ser compleja porque posiblemente haya que realizar una descontaminación del suelo”, dijo Tania García. No obstante anunció que se contratará personal especializado si es necesario para encontrar el origen del vertido. Aunque se sospecha que está en otra comunidad de propietarios, no está confirmado. De corroborarse, el alcalde Varela dejó claro que se le repercutirá la factura. “Me alegro por los vecinos de que el problema se haya trasladado a la vía pública porque de lo contrario seguiría siendo un problema entre particulares”, concluyó.

Vilagarcía redujo su consumo eléctrico de 8 a 5 millones de kilovatios

El gobierno vilagarciano llevó ayer a pleno un suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de Tesorería por importe de 703.000 euros, de los cuales 572.000 se destinan a sufragar el encarecimiento de la energía eléctrica (En Común votó en contra y PP, Podemos y el edil no adscrito se abstuvieron).

La oposición denunció que se trata de una cuantía muy importante al suponer un incremento del 40% del gasto efectuado el año pasado y algunos partidos acusaron a los socialistas de falta de previsión. “¿Quién sabía lo que iba a pasar hoy cuando aprobamos el presupuesto?”, se preguntó la portavoz del ejecutivo, Tania García.

La edil de Podemos, María de la O Fernández, preguntó al gobierno qué medidas de ahorro energético ha llevado a cabo, a lo que tanto García como el propio Alberto Varela respondieron que desde 2015 el consumo eléctrico se redujo de 8 a 5 millones de kilovatios anuales, incrementándose sin embargo la factura de 1,2 a 1,3 millones de euros. También se cambiaron 4.000 puntos de luz por luminarias LED.

Llamamiento a los colegios para que se aprieten el cinturón

La portavoz de Podemos, profesora en el CEIP de Rubiáns, advirtió que ayer mismo el Concello “reunió a los centros educativos para que se aprieten el cinturón”. “No sabemos cómo van a ser los siguientes meses”, dijo el alcalde en cuanto a la subida de precios. Admitió que se pidió “prudencia en el consumo” y opinó que “es a la Xunta a quien le tocaría pagar la luz de todos los colegios”.