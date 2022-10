La petición de los clubes de disolver la Fundación de Deportes encuentra el respaldo de la oposición

La denuncia hecha pública por los clubes de Vilagarcía solicitando la desaparición de la Fundación de Deportes, al entender que está dificultando las necesidades en materia económica y de instalaciones, se está encontrando con el respaldo de diferentes grupos políticos de la oposición.

Desde el Partido Popular también se incide en una “deriva” de la Fundación de Deportes. Ana Granja sostiene que “ha perdido su función y la idea inicial con la que se creó, que era la de una entidad que favoreciese el interés general del deporte de Vilagarcía. Su cometido era el de defender los intereses de los clubes en favor de promocionar el deporte, que era lo realmente importante. Poco a poco esto se fue diluyendo y quedándose en nada. Su función quedó reducida a una gestión que ni beneficia ni satisface a nadie”.

Este descontento general que hay ahora es una evidencia y engloba una parte muy importante de la ciudadanía de Vilagarcía que se siente maltratada Ana Granja - Partido Popular

Añade Ana Granja que “la labor de la Fundación se ha quedado reducida a ser un gestor de horas y de uso de pabellones. Además, no solo no le resuelve problemas a los clubes, sino que muchas veces se los crea. Este descontento general que hay ahora es una evidencia y engloba una parte muy importante de la ciudadanía de Vilagarcía que se siente maltratada por el estado de las instalaciones en las que entrenan, sin que ni siquiera haya un diálogo fluido por parte de la Fundación a la hora de saber qué necesidades tienen los clubes. No tiene sentido que haya un ente creado para beneficio común y que se haya convertido en perjudicial para el desarrollo del deporte”.

Respecto al desencanto generalizado de las entidades deportivas con el ente deportivo municipal se añade también Podemos-Marea da Vila, que presentará una moción al respecto del funcionamiento de la Fundación y el estado que presentan algunas instalaciones. Su portavoz, María de la O Fernández, subraya además que “hay que escuchar las voces de los clubes que son los que sostienen el deporte en Vilagarcía. Lo que denuncian es lo que nosotros ya venimos defendiendo y que es la consecuencia de un modelo deportivo equivocado, algo que se refleja en escaso apoyo económico por parte del Concello y en instalaciones insuficientes y deterioradas”.

Entre las cuestiones que quiere debatir la formación morada, y que hoy llevará al Pleno, están la de abordar el futuro de la Fundación de Deportes y su funcionalidad, así como acondicionar el pabellón de Fexdega para convertirlo en un multiusos que pueda compatibilizar las ferias que allí se celebren con las necesidades del deporte. A ello añadirán en su exposición la de elaborar una estrategia municipal para el deporte.

Por otra parte, Vilagarcía en Común-Esquerda Unida también se adhiere a la propuesta de disolver la Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipales añadiendo la posibilidad de llevar a cabo “la completa remodelación de la política deportiva que en la actualidad está totalmente abandonada por el gobierno municipal”.

Hay que utilizar la desaparición de una entidad inoperativa en la gestión directa de la política deportiva para ofrecer más recursos económicos a los clubes Juan Fajardo - Vilagarcía en Común-Esquerda Unida

El esquerdista Juan Fajardo es claro al entender que la Fundación “a día de hoy es un experimento frustrado que produce más problemas que beneficios a los clubes”. Por ello aboga “por la disolución de la Fundación de Deportes y utilizar los recursos económicos liberados, por la desaparición de una entidad inoperativa en la gestión directa de la política deportiva, en ofrecer más recursos económicos a los clubes, que son los que permiten que miles de menores hagan deporte cada día en Vilagarcía”.

A todo ello añade el portavoz de VeC-EU que se debe cambiar la política deportiva municipal, facilitar la democratización del uso de los recintos deportivos y un aumento de los presupuestos para la inversión en instalaciones deportivas “que parecen abandonadas”.

Se repartirán 94.715 euros entre 22 entidades

El consejo rector de la Fundación de Deportes aprobó en la noche del pasado lunes el reparto de las subvenciones a clubes relativas a las temporada 20/21 de actividad federada. En total, la cantidad se sitúa en 94.715 euros que se repartirán entre 22 clubes. Se quedaron fuera del reparto “por no cumplir las normas de la convocatoria”, Moto Club VFM, Club de Remo Vilaxoán, Olimpic y Vilagarcía Tenis de Mesa.

El reparto de las ayudas directas, que los propios clubes consideran insuficiente a tenor del presupuesto para deportes superior al millón de euros, es el siguiente: Arosa: 10.654,90 euros; Cortegada: 9.204,02; Basket Base Club: 8.025,18; Xadrez Fontecarmoa: 6.801; Atlética Mazí: 6.166,24; San Martín: 5.531,48; Baloncesto Vilagarcía: 4,579,34; Salvamento Vilagarcía: 4.534; Vilagarcía SD: 4.443,32; Natación Vilagarcía: 4.352,64; Vilarousa Gimnasia: 3.808,56; Os Ingleses: 3.717,88; Escola Deportiva Arousa: 3.627,20; Balonmano Arousa: 3.128,46; Atlético Arousana: 3.083,12; Piragüismo Vilagarcía: 2.221,66; Educación Especial: 1.994,96; Pérez-Sub: 1.360,20; Arousa Fútbol-7: 1.224,18; Vilagarcía Esgrima: 1.133,50; Rítmica Vilagarcía: 453,40; Club Ciclista Xiabre: 272,04.