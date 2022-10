Los clubes de Vilagarcía consideran que la Fundación está lastrando el crecimiento del deporte local

La labor de la Fundación de Deportes ha vuelto a quedar en entredicho a tenor de la disconformidad en su funcionamiento de tres de los clubes con más categoría de los que representan a Vilagarcía en competiciones de rango nacional. Son los casos del Arosa, Cortegada y el Vilagarcía Tenis de Mesa.

Varios son los aspectos en los que fundamentan su hartazgo los clubes por el funcionamiento de una Fundación de Deportes, de la que entienden que, lejos de promocionar el deporte, está “entorpeciendo y restando recursos” a la dinámica de los clubes.

José Antonio Gorgoso, vicepresidente del Cortegada, tiene muy claro que “la Fundación, por el bien del deporte de Vilagarcía, tiene que desaparecer. No cumple ninguno de los objetivos para los que fue creada. Todo el peso de que haya deporte en Vilagarcía lo estamos llevando los clubes, pese a las zancadillas que nos encontramos. En vez de apoyo, lo único que parece es que los clubes molestamos. A nivel de gestión merecen un absoluto suspenso”.

El Arosa es otro de los clubes que no entiende donde está el beneficio que la Fundación genera a favor del deporte. Su presidente Manuel Abalo considera que “da igual el gobierno que esté en Vilagarcía porque lo que está claro es que la Fundación no funciona ni ayuda”.

Una de las cuestiones en las que la disconformidad de los clubes es mayor es en la referida a las ayudas económicas. Manuel Abalo tiene claro que “no puede ser que el dinero destinado a deportes se vaya por donde no se tiene que ir. Si hay un presupuesto de más de un millón de euros al año, no puede ser que a los clubes no lleguen ni 100.000 euros para repartir entre todos y las instalaciones estando además como están”.

Por su parte, el Vilagarcía Tenis de Mesa continúa a la espera de poder entrar en el reparto de las ayudas de la temporada 2020/21 de la que fue excluido por lo que Antonio Castro considera “falta de voluntad de la Fundación en facilitar la presentación de la documentación”.

El propio Antonio Castro considera que la inyección económica repercutida a clubes “es una tomadura de pelo. Además es una ridiculez respecto a lo que se ayuda en ayuntamientos con menos recursos”. Añade a este respecto que “en Cambados un equipo de nuestra misma categoría se lleva 15.000 euros en ayudas directas y en Narón 60.000. A nosotros nos dan menos de 4.000 euros y, aun por encima, ahora no nos los quieren dar. Este fin de semana jugamos en Zamora y en Burgos y nos ayudan menos que a otros clubes que van a jugar desde Meaño a Caldas de Reis”.

Retrasos reiterados en el pago de las ayudas

A este respecto añade que “nadie entiende para qué sirve la Fundación si todavía no ha pagado la ayuda de la temporada 20/21 cuando ya estamos en la temporada 22/23. Eso no pasa en ninguna otra administración. Deporte Galego y Diputación te dan el dinero en tiempo y forma y en nuestro Concello te pagan cuando les da la gana y en base a unos criterios que no entiende nadie. Nosotros estuvimos en la máxima categoría nacional de nuestro deporte y la sensación que tengo es que a la Fundación la molestas más cuanto más arriba estés. Ni te ayudan ni te solucionan nada. Todo lo contrario”.

Desde el Cortegada no quieren pasar por alto que “hace unas semanas se celebró la Festa do Deporte y es la primera vez que se hace sin que los clubes hayan cobrado la subvención. Y lo peor es que no sabemos cuando lo vamos a hacer. No es entendible, menos aún cuando tenemos un organismo para dinamizar el deporte. No tiene ningún sentido que se cuente con un presupuesto de más de un millón de euros y la mitad se vaya en salarios. En otras concejalías, como Cultura, se dispone de dinero para dinamizar y hacer cosas bien y en Deportes el dinero que nos llega para seguir haciendo deporte en Vilagarcía es una verdadera miseria”.

Por su parte, Manuel Abalo también reconoce que “los clubes también debemos unirnos en contra de algo que no nos favorece. Hay que defenderse unidos porque los recursos del deporte se están yendo por donde no deben irse. No es difícil hacerlo mejor en Deportes de lo que se está haciendo”.

Las instalaciones son otras de sus principales quejas

En materia de instalaciones el enfado también es mayúsculo por parte de los clubes. En el caso del Cortegada, José Gorgoso es rotundo al apuntar que “somos un club que compite a nivel nacional con dos equipos y no sabemos nada de cuando empezarán las obras del pabellón. En la Fundación falta gestión, empatía con los clubes, diálogo y explicar que va a pasar con el pabellón. Nos dijeron que iban a empezar en septiembre, tuvieron que homologar la pista anexa y seguimos sin saber hasta cuando se va a retrasar el inicio de la obra”.

A ello añade el vicepresidente del Cortegada que “lo que pasa con Fexdega es algo inconcebible. Hay que racionalizar el uso de ese pabellón e invertir en él para que sea un multiusos de verdad y se pueda compatibilizar con las ferias, que además ahora ninguna ocupa el 100% de la superficie. Hay que darle a la ciudadanía un servicio ahí porque es una instalación desaprovechada, interior y exteriormente”.

En el Arosa tampoco pasan por alto su disconformidad con la gestión de A Lomba. Su presidente recuerda que “tenemos que andar mendigando campos para poder entrenar. Debían preocuparse más por las necesidades de los clubes. El Manuel Jiménez está destrozado y en A Lomba llevamos años con problemas con el césped”.

También Antonio Castro puso el grito en el cielo por tener que entrenar “hacinados en un gimnasio del colegio con un montón de humedad. Solicitamos hace dos años el pabellón del IES Castro Alobre y todavía sigo esperando que la Fundación lo gestione y usar un pabellón de un instituto como usa el baloncesto el del IES Carril”.