Sensores para contar peregrinos en la Variante Espiritual

La Mancomunidade ha puesto en marcha un programa experimental para calcular la cifra de visitantes que recibe la Variante Espiritual. Para ello está desplegando una red de sensores que compute los móviles que pasen por el trazado de la Variante. Estos sensores se están desplegando a través del programa Interreg FTE. “Por el momento, los datos no nos permiten distinguir los peregrinos de las personas que pasean simplemente por la ruta, pero si nos han ofrecido ya algunos datos interesantes, como los flujos de movimiento en el interior de la comarca, que son muy dinámicos”, explica el gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte. Esos flujos indican que las personas que visitan la comarca “se mueven prácticamente por toda ella, siendo habitual que pasen por Cambados, A Illa o Ribadumia en el mismo día”.

Guinarte reconoce que “tenemos que hacer muchos ajustes todavía pero el objetivo es poder computar de forma correcta a todos los peregrinos, y estamos en el camino”. En la Variante Espiritual se han instalado un total de nueve sensores, comenzando en el municipio de Poio, Armenteira, Ribadumia, y Vilanova, mientras que hay otros instalados en los puertos de Cambados, O Grove y A Illa. Este último municipio, al contar tan solo con un punto de entrada y de salida es el que está ofreciendo datos más atractivos para el desarrollo de esta experiencia piloto. De hecho, reconoce Guinarte, “lo utilizamos como prueba de control de los datos que nos ofrece la empresa telefónica, y la verdad, es que son muy parejos”.

Los sensores comenzaron a instalarse en los meses de junio y julio, y todavía se espera poder instalar alguno más, sobre todo en Pontevedra, donde ya se ha solicitado el permiso necesario. Guinarte reconoce que la Variante Espiritual es uno de los grandes emblemas turísticos de la comarca, de ahí que el ente quiera tener la mayor cantidad de datos posibles sobre la misma. “Este año, ha sido muy bueno, con gente caminando por la Variante, incluso en este mes de octubre, cuando en teoría ya es temporada baja”. Una parte mínima de esos peregrinos acaba en los albergues públicos, reconoce Guinarte, ya que la mayoría “recurren a hoteles y otros alojamientos debido a la escasez de plazas que tiene n los albergues”.

No es la primera vez que, a través del Interreg, la Mancomunidade pone en marcha un sistema de sensores. La primera ocasión fue en plena pandemia con el objetivo de ayudar a un sector, el hostelero, excesivamente castigado por las restricciones. “Fue en el programa Rede de Restaurantes Seguros, en los que instalamos sensores para monitorizar los movimientos de la gente y el cumplimiento de las normas, demostrando que no era en esos lugares donde se registraban los contagios, ya que todos esos establecimientos estaban cumpliendo a la perfección todo aquello que se les exigía”.

Nacida como complemento a la Variante de O Salnés, la Ruta padre Sarmiento ha tardado en arrancar debido, sobre todo, a la gran cantidad de etapas que se deben realizar, lo que alarga el viaje hacia Santiago de Compostela. Sin embargo, este verano, la ruta parece haber despegado, con varios establecimientos, sobre todo de Sanxenxo, moviendo peregrinos interesados en recorrerla. A ellos se han unido en los últimos meses nombres de personajes famosos, como el locutor radiofónico Carlos Herrera, el torero Canales Rivera o la influencer María Pombo, cuya presencia en la ruta ha ayudado a promocionarla y en que comience a ser conocida. Guinarte reconoce que “la gente suele hacerla por tramos o etapas y no necesariamente en días consecutivos”. No en vano, solo en la comarca de O Salnés, son más de 150 kilómetros los que se recorren. Sin embargo, aquellos que prueban a realizarlos “quedan maravillados, ya que les permite recorrer todo el litoral desde Pontevedra hasta Pontecesures, descubriendo playas, acantilados y paisajes muy atractivos”. Es precisamente esa posibilidad, explica Guinarte, la que acaba convirtiendo la Ruta Padre Sarmiento en “muy apetecible para visitar, sobre todo por aquella gente a la que le guste caminar sin un límite de tiempo”.

Un año excepcional pero faltan albergues





La Variante Espiritual ha regresado a épocas prepandemia, con una gran afluencia de peregrinos de un sinfín de nacionalidades, atraídos por la posibilidad de recorrer un camino menos masificado que el Portugués y por recorrer las aguas que navegó, según cuenta la leyenda, la barca de piedra que trasladaba los restos del Apóstol. Sin embargo, ese crecimiento de peregrinos no se tradujo en un mayor número de plazas de albergues, especialmente en uno de los puntos finales de etapa, Armenteira. En ese lugar se encuentra un albergue municipal, gestionado por Víctor Abal, que reconoce la necesidad de que “hubiese más alojamientos orientados hacia los peregrinos en Armenteira, pero también en otros puntos como Combarro o Ribadumia”. Abal señala que “no todo el mundo viene desde Pontevedra, sino que los hay que salen de Arcade y necesitan parar antes de Armenteira”. Es más, Abal señala que “en más de una ocasión hemos sido nosotros, desde el albergue los que les hemos trazado la ruta para que no se quedasen sin un lugar donde descansar”. El gestor del albergue reconoce que este año “ha sido espectacular por la gran cantidad de personas que se han lanzado a hacer la Variante, algo que esperemos se consolide y no se quede en el año Santo”. De la misma opinión es Ramón Cardalda, responsable de Rías Baixas Tours, empresa que traslada a los peregrinos desde el muelle de Vilanova hasta Pontecesuress. Cardalda reconoce que “después de dos años de pandemia, este ha sido un buen año, pero deja dudas de cuales son los motivos por los que la Variante ha sido uno de los caminos que menos ha crecido”. Para el empresario, una de las explicaciones es “el tapó de Armenteira, donde no hay camas suficientes; hay que trabajar en esa zona, porque el resto cuentan con servicios, incluso A Illa, donde ya se empieza a trabajar con establecimientos para peregrinos”.