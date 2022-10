Quinteiro da Cruz se enfrenta al Ayuntamiento de Ribadumia para salvar sus árboles

Los propietarios del pazo de Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, denunciaron ayer que el Ayuntamiento les ha ordenado talar buena parte de los árboles de la finca, que es uno de los jardines botánicos más importantes de Galicia. Según los dueños de la propiedad, la medida afectaría a numerosos ejemplares centenarios e incluidos en los catálogos de protección de la Xunta de Galicia.

Beatriz Piñeiro Lago sostiene que el Concello les ha requerido que corten una gran parte de los árboles de la propiedad en aplicación de la ley de prevención de incendios de la Consellería do Medio Rural. Pero la copropietaria de la vivienda y su jardín advierte de que el Ayuntamiento ha realizado una interpretación errónea de la ley, puesto que esta incluye una disposición según la cual los árboles centenarios están exentos.

“Si hiciésemos lo que el alcalde nos pide estaríamos cometiendo un delito ecológico y otro contra el patrimonio”, sentencia Beatriz Piñeiro. Además, manifestó sentirse “muy decepcionada” con el Ayuntamiento, puesto que en el pasado la administración municipal y Quinteiro da Cruz colaboraron en numerosas actividades.

La familia ha solicitado la nulidad de la orden, al entender que no se ajusta a la ley de la Xunta. Además, aprecian defectos administrativos, pues según los propietarios no existe un expediente como tal y ellos no fueron notificados para que pudiesen presentar alegaciones, lo que les dejó en clara indefensión.