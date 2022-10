Los presupuestos de la Xunta para Arousa se centran en el saneamiento y suspenden en carreteras

Las mayores inversiones que ejecutará la Xunta de Galicia en O Salnés en 2023 serán para mejorar el saneamiento de la ría de Arousa. En la otra cara de la moneda, los presupuestos autonómicos apenas consignan dinero para la red arousana de carreteras. Un año más, no hay ni el más tímido avance en los proyectos de autovía de Vilagarcía y A Lanzada.

La Xunta entregó ayer al Parlamento el borrador de presupuestos para 2023. A la una de la tarde, el delegado territorial en Pontevedra, Luis López, ofreció una conferencia de prensa frente a la estación depuradora de Tragove (Cambados), acompañado por los jefes territoriales de las Consellerías de Infraestructuras, Mar y Medio Ambiente.

Luis López aseguró que en las cuentas de la Xunta figuran inversiones por valor de 35,5 millones de euros en O Salnés y Ullán. Insistió en que se trata de actuaciones que aparecen con nombre y apellidos en los documentos oficiales, si bien algunas de las obras citadas por él no figuran en realidad en los libros de inversiones que publicó la Xunta a media mañana en su página web.

Por ejemplo, el delegado afirmó que en los presupuestos hay 1,4 millones de euros para el nuevo centro de salud de Vilagarcía, y otros 200.000 para la redacción del proyecto del de Meis. Sin embargo, ninguna de estas actuaciones aparecen como tal en los libros de inversiones reales de la Consellería de Sanidade o del Sergas.

Según las cifras aportadas por Luis López, el 42 por ciento de las inversiones que acometerá la Xunta entre O Salnés y Ullán el año próximo se destinarán a mejoras en el saneamiento. En concreto, citó 7,6 millones de euros para mejoras en saneamiento y depuración en Vilagarcía (si bien en los documentos, la mención es a la ría de Arousa); 3,8 millones para la ampliación de la depuradora de Tragove, que da servicio a Vilanova y Cambados; un millón para actuaciones en la red de alcantarillado de Cambados; 1,1 millones para el colector de Cabanelas (en el que vierten domicilios y empresas de Cambados y Ribadumia, principalmente); y 1,4 millones para la modernización de la red de abastecimiento de A Illa.

Pero si el saneamiento es, sobre el papel, la principal apuesta inversora de la Xunta para O Salnés y Ullán para el próximo año, las cuentas suspenden claramente en el capítulo de mejoras en carreteras.

Así, no hay ni un solo avance en las autovías de Vilagarcía a Pontevedra, y de Sanxenxo a O Grove, que llevan más de una década aparcadas en los cajones de San Caetano. A preguntas de la prensa, el jefe territorial de la Consellería de Infraestructuras indicó que si bien “son dos obras muy demandadas”, no se pueden retomar porque no se ha hecho estudio alguno de viabilidad. También negó que la desaparición de ambas autovías de los planes de la Xunta esté vinculada a motivos técnicos, aunque sí admitió ciertas “dificultades” en el caso de la vía de alta capacidad de A Lanzada, al afectar a un espacio ambiental protegido.

La mejora de las infraestructuras viarias de O Salnés queda así en un segundo plano con respecto a otras comarcas. Los presupuestos sí contemplan casi 7 millones de euros para la vía de alta capacidad de Tui a A Guarda, y otros 5 para la autovía de A Ramallosa a A Estrada.

Otras partidas

El delegado de la Xunta aseveró en su visita a Cambados que la sanidad será otro de los ejes de las cuentas autonómicas en O Salnés. Así, a las ya mencionadas inversiones en Vilagarcía y Meis, añadió 400.000 euros para el centro de salud de Baltar y 408.000 para la adquisición de un nuevo TAC para el Hospital do Salnés.

En materia portuaria, cifró en 726.000 euros la inversión para la ampliación de la lonja de Tragove, si bien en el libro de inversiones reales publicado por la Xunta en la página web solo aparecen consignados 600.000. También prometió 181.000 euros para mejoras en el puerto de Sanxenxo; 8.500 para arreglos en un contradique de Vilanova; 45.500 euros para remodelaciones en Porto Meloxo (O Grove); y 30.000 para la ampliación de la lonja de O Grove.

Luis López hizo también hincapié en los 10,3 millones de euros que la Xunta prevé invertir en la planta de compostaje de Baión (Vilanova), y en los 2,9 millones previstos para el nuevo parque empresarial de Pontecesures.

Sobre esto último, el delegado respondió a preguntas de la prensa que es habitual que proyectos, “de gran calado”, como es este, “generen ciertas controversias que al final no lo son tanto”. De hecho, está convencido de que tras el periodo de alegaciones, este se enriquecerá y el conjunto de los afectados apostarán por él.

Finalmente, hay 200.000 euros para la redacción del proyecto de ampliación del instituto Bouza Brey de Vilagarcía, a los que se sumarán 2,8 millones en 2024 para la ejecución de los trabajos; un millón de euros para la urbanización del entorno de la plaza de abastos de Sanxenxo; 53.000 euros para la redacción el plan municipal de urbanismo de Vilagarcía (PXOM); y 16.000 para el de Catoira; 1,9 millones de euros para los talleres de empleo concedidos a seis entidades; y 715.000 para obras en instalaciones deportivas de Pontecesures. “Son unos presupuestos que demuestran que nuestro compromiso con O Salnés es firme, programado y coherente”, finalizó López.