Estas fueron las consecuencias del temporal en la comarca

Vientos de 78,6 kilómetros por hora (registrados en la estación meteorológica de Corón) y lluvias acumuladas de 29,8 litros por metro cuadrado dejaron la madrugada de ayer un reguero de incidencias por toda la comarca. En Vilagarcía las más destacadas fueron la caída de un magnolio centenario de gran porte sobre tres vehículos y el corte al tráfico de la avenida Rosalía de Castro durante dos horas debido al anegamiento de la carretera. Además, se desbordaron arquetas y se crearon bolsas de agua en zonas como Montiño (Cea), bajo el puente del tren y en Valle Inclán.

En lo que respecta al incidente del árbol, ocurrió en la calle San Andrés, situada entre Rosalía de Castro y el paseo marítimo. Efectivos de Emerxencias se desplazaron al lugar a las cinco y cuarto de la mañana. El Concello asegura que el magnolio alcanzó a dos vehículos que estaban aparcados y a otro que lo estaba haciendo. También afectó al cableado del tendido eléctrico y telefónico.

El ejemplar estaba en el jardín de una casa. Según cuenta la propietaria, Mar Viqueira, “con el ruido que había con el temporal no me di cuenta de que era el árbol; salí a la ventana pero no se veía nada”. Añade que en esa zona “suele soplar mucho el viento y estamos acostumbrados, pero lo de esta noche fue demasiado”. Viqueira ya contaba con el permiso para talar el árbol pero no le dio tiempo.

Efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil estuvieron toda la mañana torando el magnolio para despejar la calle.

Rosalía de Castro, dos horas cortada al tráfico

Las lluvias torrenciales de las cinco de la madrugada anegaron muy cerca de allí la avenida Rosalía de Castro, especialmente a la altura de la playa Compostela, una zona en la que dos coches quedaron atrapados por el agua y fue necesario llamar a la grúa para retirarlos.

Aunque a esas horas el tráfico es muy reducido, la Policía Local decidió cortar la calzada para evitar incidentes similares. Así, la vía quedó cerrada entre las seis y las ocho de la mañana entre la rotonda de O Ramal y la de la Praza da Liberdade, en Carril. Agentes del cuerpo se colocaron en los cruces de San José, Trabanca Sardiñeira y en la rotonda de O Salgueiral.

Los bomberos, por su parte, acudieron a A Illa donde cayó un poste eléctrico en una carretera.

“Diluvio” en la Casa do Mar de Cambados

Las fuertes lluvias de la pasada madrugada provocaron la entrada de agua en el salón recreativo que una asociación de jubilados disfruta en la Casa do Mar de Cambados. El edificio lleva años pendiente de una reforma en profundidad tanto de la cubierta como de las bajantes, y una de las consecuencias de su mal estado actual es que hay filtraciones en el salón de los jubilados.

Estas se hicieron patentes ayer, y la presidenta del colectivo, Ramona Mosteiro, llegó a describir la situación como “un diluvio”. El concejal de la Tercera Edad, Constantino Cordal, ha vuelto a pedir al Instituto Social de la Marina que acometa la reforma.

Sin salir de Cambados, se produjeron grandes escorrentías de agua y tierra desde el monte de A Pastora, y se inundó nuevamente el entorno de la plaza de abastos, al coincidir una tromba de lluvia con la marea alta. En Catro Camiños, casi se inunda la farmacia.